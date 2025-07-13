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Верховный суд ликвидировал партию РОС

17.58 Понедельник, 21 июля 2025
Фото: читатель Вечерних ведомостей
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Верховный суд России ликвидировал партию «Российский общенародный союз» (РОС).

Судья Олег Нефёдов полностью удовлетворил иск Минюста, который посчитал, что партия не принимала участия в выборах с 2018 года, то есть более 7 лет. В 2018 году, напомним, кандидатом от РОС на президентских выборах был Сергей Бабурин. Бабурин был на сегодняшнем заседании суда и сказал после его завершения, что на решение будет подана апелляция.

Отметим, что, согласно действующей редакции российского ФЗ № 95-ФЗ «О политических партиях», партия может быть признана не участвующей в выборах (что является основанием для ликвидации) даже в случае участия в выборах — поскольку участием в данном контексте признаётся участие не в любых выборах, а участие в выборах при соблюдении определённых условий:

— выдвинутый партией федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрирован;

— выдвинутый партией и кандидат на должность президента РФ зарегистрирован;

— партией выдвинуты и зарегистрированы кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта РФ не менее чем в 10% субъектов РФ;

— партией выдвинуты и зарегистрированы кандидаты (списки кандидатов) в депутаты законодательных органов субъектов РФ не менее чем в 20% субъектов РФ;

— партией выдвинуты и зарегистрированы кандидаты (списки кандидатов) на выборах в органы местного самоуправления более чем в 50% субъектов РФ.

Если ни одно из пяти вышеперечисленных условий не соблюдается в течение семи лет, к партии может быть подан иск о её ликвидации. В этом году по таким же основаниям, как и РОС, Верховным судом была ликвидирована партия «Гражданская инициатива».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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