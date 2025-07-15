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Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
Фото: duma.gov.ru (СC BY 4.0)
Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов», наделавший много шума и вызвавший много вопросов даже у прогосударственных спикеров. Сегодня депутаты ГД дополнили КоАП РФ новыми статьями, в соответствии с которыми административная ответственность будет наступать:
«за умышленное осуществление поиска (в том числе с использованием сервисов для обхода блокировок) в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в п.3 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»».
Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, штрафы также вводятся за «нарушение порядка использования» VPN (так, за распространение рекламы VPN-сервисов предполагаются штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч рублей).
Также депутаты приняли поправку о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN.
Напомним, ранее с критикой нового закона неожиданно выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она считает, что новый закон — это «де факто первая попытка на государственном уровне отслеживать “цифровой след” россиян». По ее мнению, нарушителями по новым правилам могут признать «миллионы россиян».
Также она добавила, что «произвольное правоприменение может коснуться каждого, включая самих депутатов, их жён и детей, которые очень любят делиться подробностями своей жизни в некоторых экстремистских соцсетях».
Между тем, спикер Госдумы Володин пообещал, что реализацию закона парламент возьмет на контроль, «чтобы не пострадали невинные, а также те, кто в силу своей трудовой деятельности должен анализировать такую информацию». Он предложил посмотреть, как будут работать нормы закона «в рамках правоприменительной практики». «И если увидим, что нормы несовершенны, они требуют корректировки, к этому вопросу будем возвращаться», – сказал Володин.
Добавим, что на пленарное заседание по этому закону пригласили министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Он заявил, что административное правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа к заведомо экстремистским материалам. «То есть пользователь должен знать о том, что эти материалы включены в реестр и иметь умысел на доступ к этим материалам с использованием поисковой системы, мессенджера или VPN, если эти материалы заблокированы Роскомнадзором. Только 5,5 тысячи материалов подпадают под административную ответственность по этой норме», — заявил он.
Шадаев утверждает, что «не будет наказываться доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, только к конкретным материалам: это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки». «Но если пользователь об этом не знает, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла, и это главная задача для того, чтобы вынести соответствующее решение об административном правонарушении», – добавил Шадаев.
По мнению министра, «формулировки, которые есть в документе, отвечают задачам текущего времени, позволяют пресекать незаконный доступ к экстремистским материалам тех, кто хочет сделать это намеренно». Правозащитники отмечают, что правоприменительная практика, которая в последнее время нередко касается «мыслепреступлений», не заставит себя ждать. И широкие трактовки новых норм дадут массу оснований для преследования «неугодных граждан».
Поправки поддержали 306 депутатов, 67 высказались «против», 22 воздержались.
«за умышленное осуществление поиска (в том числе с использованием сервисов для обхода блокировок) в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в п.3 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»».
Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, штрафы также вводятся за «нарушение порядка использования» VPN (так, за распространение рекламы VPN-сервисов предполагаются штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч рублей).
Также депутаты приняли поправку о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN.
Напомним, ранее с критикой нового закона неожиданно выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она считает, что новый закон — это «де факто первая попытка на государственном уровне отслеживать “цифровой след” россиян». По ее мнению, нарушителями по новым правилам могут признать «миллионы россиян».
«Размытые формулировки в тексте позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации. Для того, чтобы нарушить закон, достаточно будет просто перейти не по той ссылке и посмотреть что-то нехорошее»,
— пишет Мизулина.
Также она добавила, что «произвольное правоприменение может коснуться каждого, включая самих депутатов, их жён и детей, которые очень любят делиться подробностями своей жизни в некоторых экстремистских соцсетях».
Между тем, спикер Госдумы Володин пообещал, что реализацию закона парламент возьмет на контроль, «чтобы не пострадали невинные, а также те, кто в силу своей трудовой деятельности должен анализировать такую информацию». Он предложил посмотреть, как будут работать нормы закона «в рамках правоприменительной практики». «И если увидим, что нормы несовершенны, они требуют корректировки, к этому вопросу будем возвращаться», – сказал Володин.
Добавим, что на пленарное заседание по этому закону пригласили министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Он заявил, что административное правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа к заведомо экстремистским материалам. «То есть пользователь должен знать о том, что эти материалы включены в реестр и иметь умысел на доступ к этим материалам с использованием поисковой системы, мессенджера или VPN, если эти материалы заблокированы Роскомнадзором. Только 5,5 тысячи материалов подпадают под административную ответственность по этой норме», — заявил он.
Шадаев утверждает, что «не будет наказываться доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, только к конкретным материалам: это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки». «Но если пользователь об этом не знает, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла, и это главная задача для того, чтобы вынести соответствующее решение об административном правонарушении», – добавил Шадаев.
По мнению министра, «формулировки, которые есть в документе, отвечают задачам текущего времени, позволяют пресекать незаконный доступ к экстремистским материалам тех, кто хочет сделать это намеренно». Правозащитники отмечают, что правоприменительная практика, которая в последнее время нередко касается «мыслепреступлений», не заставит себя ждать. И широкие трактовки новых норм дадут массу оснований для преследования «неугодных граждан».
Поправки поддержали 306 депутатов, 67 высказались «против», 22 воздержались.
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