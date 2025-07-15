Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»

«Размытые формулировки в тексте позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации. Для того, чтобы нарушить закон, достаточно будет просто перейти не по той ссылке и посмотреть что-то нехорошее»,