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Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»

22.20 Вторник, 22 июля 2025
Фото: duma.gov.ru (СC BY 4.0)
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Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов», наделавший много шума и вызвавший много вопросов даже у прогосударственных спикеров. Сегодня депутаты ГД дополнили КоАП РФ новыми статьями, в соответствии с которыми административная ответственность будет наступать: 

«за умышленное осуществление поиска (в том числе с использованием сервисов для обхода блокировок) в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в п.3 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»».

Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, штрафы также вводятся за «нарушение порядка использования» VPN (так, за распространение рекламы VPN-сервисов предполагаются штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч рублей). 

Также депутаты приняли поправку о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN.

Напомним, ранее с критикой нового закона неожиданно выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она считает, что новый закон — это «де факто первая попытка на государственном уровне отслеживать “цифровой след” россиян». По ее мнению, нарушителями по новым правилам могут признать «миллионы россиян». 

«Размытые формулировки в тексте позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации. Для того, чтобы нарушить закон, достаточно будет просто перейти не по той ссылке и посмотреть что-то нехорошее»,

—  пишет Мизулина.


Также она добавила, что «произвольное правоприменение может коснуться каждого, включая самих депутатов, их жён и детей, которые очень любят делиться подробностями своей жизни в некоторых экстремистских соцсетях».

Между тем, спикер Госдумы Володин пообещал, что реализацию закона парламент возьмет на контроль, «чтобы не пострадали невинные, а также те, кто в силу своей трудовой деятельности должен анализировать такую информацию». Он предложил посмотреть, как будут работать нормы закона «в рамках правоприменительной практики». «И если увидим, что нормы несовершенны, они требуют корректировки, к этому вопросу будем возвращаться», – сказал Володин.

Добавим, что на пленарное заседание по этому закону пригласили министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Он заявил, что административное правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа к заведомо экстремистским материалам. «То есть пользователь должен знать о том, что эти материалы включены в реестр и иметь умысел на доступ к этим материалам с использованием поисковой системы, мессенджера или VPN, если эти материалы заблокированы Роскомнадзором. Только 5,5 тысячи материалов подпадают под административную ответственность по этой норме», — заявил он.

Шадаев утверждает, что «не будет наказываться доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, только к конкретным материалам: это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки». «Но если пользователь об этом не знает, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла, и это главная задача для того, чтобы вынести соответствующее решение об административном правонарушении», – добавил Шадаев. 

По мнению министра, «формулировки, которые есть в документе, отвечают задачам текущего времени, позволяют пресекать незаконный доступ к экстремистским материалам тех, кто хочет сделать это намеренно». Правозащитники отмечают, что правоприменительная практика, которая в последнее время нередко касается «мыслепреступлений», не заставит себя ждать. И широкие трактовки новых норм дадут массу оснований для преследования «неугодных граждан».

Поправки поддержали 306 депутатов, 67 высказались «против», 22 воздержались.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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