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Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Верхнепышминский городской суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство, произошедшем весной этого года. Подсудимым стал местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения попытался расправиться со своим знакомым.
Преступление было совершено в марте текущего года на парковке у одного из торговых центров Верхней Пышмы. Потерпевший находился в своём автомобиле, когда потенциальный убийца заметил его. Мужчина отправился домой, взял нож и вернулся на стоянку. Подойдя к автомобилю, он открыл приоткрытое окно водительской двери и нанёс удар в область шеи.
Однако жертва отреагировала молниеносно: сполз вниз по сиденью, таким образом скрывшись из поля досягаемости нападавшего. Это спасло ему жизнь. Поняв, что задуманное не удастся довести до конца, преступник скрылся с места преступления. Но от правосудия уйти ему не удалось.
Следствием и судом установлено, что нападение было целенаправленным и подготовленным: речь идёт не о внезапной ссоре, а о попытке хладнокровного убийства. Уголовное дело было квалифицировано по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство.
Суд признал Павла Береснева виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима, а также назначил ограничение свободы сроком на 1 год после отбытия наказания. Кроме того, в пользу потерпевшего постановлено взыскать 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Преступление было совершено в марте текущего года на парковке у одного из торговых центров Верхней Пышмы. Потерпевший находился в своём автомобиле, когда потенциальный убийца заметил его. Мужчина отправился домой, взял нож и вернулся на стоянку. Подойдя к автомобилю, он открыл приоткрытое окно водительской двери и нанёс удар в область шеи.
Однако жертва отреагировала молниеносно: сполз вниз по сиденью, таким образом скрывшись из поля досягаемости нападавшего. Это спасло ему жизнь. Поняв, что задуманное не удастся довести до конца, преступник скрылся с места преступления. Но от правосудия уйти ему не удалось.
Следствием и судом установлено, что нападение было целенаправленным и подготовленным: речь идёт не о внезапной ссоре, а о попытке хладнокровного убийства. Уголовное дело было квалифицировано по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство.
Суд признал Павла Береснева виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима, а также назначил ограничение свободы сроком на 1 год после отбытия наказания. Кроме того, в пользу потерпевшего постановлено взыскать 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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