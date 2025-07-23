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В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
Фото: 66.ру
В Екатеринбурге в микрорайон Елизавет обрушилась часть трёхэтажного кирпичного здания. СМИ сообщают, что помещения в доме нежилые, там находятся офисные помещения.
По одним данным ЧП произошло в доме на Мартовской, 8. По другим в здании под номером 6.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что внутри здания работали сервисные центры, оптовики по продаже игрушек, магазин одежды и обуви, автосервис и рекламное агентство.
На данный момент информации о пострадавших нет. Возможных пострадавших ищут спасатели. Также на место ЧП выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
Там также добавили, что ситуация взята на контроль заместителем губернатора – министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой.
Причины ЧП неизвестны.
По одним данным ЧП произошло в доме на Мартовской, 8. По другим в здании под номером 6.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что внутри здания работали сервисные центры, оптовики по продаже игрушек, магазин одежды и обуви, автосервис и рекламное агентство.
На данный момент информации о пострадавших нет. Возможных пострадавших ищут спасатели. Также на место ЧП выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
Там также добавили, что ситуация взята на контроль заместителем губернатора – министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой.
Причины ЧП неизвестны.
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