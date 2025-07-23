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В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание

17.44 Вторник, 29 июля 2025
Фото: 66.ру
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В Екатеринбурге в микрорайон Елизавет обрушилась часть трёхэтажного кирпичного здания. СМИ сообщают, что помещения в доме нежилые, там находятся офисные помещения.

По одним данным ЧП произошло в доме на Мартовской, 8. По другим в здании под номером 6.

Телеграм-канал Ural Mash пишет, что внутри здания работали сервисные центры, оптовики по продаже игрушек, магазин одежды и обуви, автосервис и рекламное агентство.

На данный момент информации о пострадавших нет. Возможных пострадавших ищут спасатели. Также на место ЧП выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

Там также добавили, что ситуация взята на контроль заместителем губернатора – министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой.

Причины ЧП неизвестны.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:55 В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
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12:26 Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области ограничат мобильный интернет
11:52 Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
11:36 Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
11:23 Соучастнику двойного убийства в Верхней Салде в 2012 году отказали в УДО
10:18 В два раза сократилось число аварий с участием электросамокатов в Екатеринбурге
08:48 На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
08:34 В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
08:28 Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
08:02 У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
07:42 В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
07:25 СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
07:10 В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
21:06 Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
20:30 Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
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