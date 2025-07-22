В два раза сократилось число аварий с участием электросамокатов в Екатеринбурге





– заявили представители сервиса. «95% поездок в течение прошлого сезона совершалось по транспортному сценарию. Это означает, что больше 9 из 10 поездок на самокатах Whoosh в Екатеринбурге совершается не для досуга и прогулки, а по делам, чаще всего от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с начала сезона – с апреля по июнь – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза сократилось количество аварий с участием электросамокатов.Такие данные Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Whoosh. В компании уверены, что таких результатов им удалось достичь благодаря сотрудничеству с администрацией города и ГИБДД.Так, на 80% реже стали нарушать требование к возрасту пользователя электросамоката (кататься на них могут только совершеннолетние количество поездок вдвоём уменьшилось на 72%, случаев неспешивания на пешеходном переходе – на 52% меньше. Также представители сервиса отметили, что более 90% происшествий обходится с лёгкими последствиями или совсем без них.Кроме того, в компании заявили, что Екатеринбург стал лидером в России по вовлечённости кикшеринга в транспортную систему. Речь идёт об использовании электросамокатов как средства передвижения, а не развлечения.