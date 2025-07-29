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После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
Фото: СУ СКР по Свердловской области
После трагедии в посёлке Вьюжный под Волчанском, где от удара током погиб пятилетний мальчик, возбудили уголовное дело.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по Краснотурьинску возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, из-за сильного ветра на ребёнка упал провод линии электропередач, когда мальчик ехал на велосипеде.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по Краснотурьинску возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, из-за сильного ветра на ребёнка упал провод линии электропередач, когда мальчик ехал на велосипеде.
«Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изучается интересующая следствие документация, назначены экспертизы, выполняются иные необходимые процессуальные действия»,
– говорится в сообщении СК.
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