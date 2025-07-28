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В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей

19.24 Вторник, 29 июля 2025
Фото с сайта фонда / roizmanfond.ru
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Штаб благотворительной организации, основанной Евгением Ройзманом*, уже сейчас стоит полупустым — здесь готовятся к вынужденному закрытию. Последний приём нуждающихся в помощи проведут в ближайшую пятницу, 1 августа.

Ликвидация фонда, инициированная Министерством юстиции, произошла неожиданно, но команда успела завершить почти все активные сборы. Остались только двое детей, которым помощь нужна срочно. Для них нужно собрать 129 тысяч рублей.

Один из этих деток —двенадцатилетний Ваня. Когда ему исполнился год, стало понятно, что с мальчиком что-то не так. Врачи поставили ему диагноз, которого боятся все молодые родители, — детский церебральный паралич. Мама от ребёнка отказалась, и он остался у заботливого папы, который с тех пор занимается сыном в одиночку.

Видимые улучшения у Вани начались весной этого года, хотя все эти годы он посещал государственные больницы для реабилитационных занятий. Только в частном центре, где занятия длятся в пять раз дольше, мальчик впервые в жизни почувствовал свои ноги, научился сидя пинать мяч и сделал попытки говорить. Новый курс реабилитации может не только закрепить этот успех, но и развить его. Однако стоит курс 82 тысячи рублей.

Девочка Саша, для которой фонд Евгения Ройзмана* торопится собрать деньги, родилась с весом меньше нормы и победила смерть. Но борьба за полноценную жизнь длится уже семь лет. У Саши целый набор тяжёлых диагнозов: ДЦП, слепота, эпилепсия, псевдобульбарный синдром. Девочка не говорит, но всё понимает. Ходит, но быстро устаёт. Её любимый звук — мамин голос, а любимое занятие — слушать песни и обниматься.

Постепенно, но платные занятия и массажи оказывают положительный эффект. Государственные же центры заниматься Сашей отказываются: из-за высокой судорожной активности девочка считается слишком сложным пациентом. Новый курс реабилитации стоит 47 тысяч рублей.
О способах помочь Ване и Саше можно узнать на сайте фонда Евгения Ройзмана*.

Меж тем, юристы, работающие с фондом, готовятся к суду по апелляции по делу фонда. Они ещё надеются добиться отмены его закрытия.

* признан Минюстом иностранным агентом

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
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17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
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15:55 В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
12:47 На Белоярской АЭС объяснили шум на энергоблоке №3
12:26 Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области ограничат мобильный интернет
11:52 Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
11:36 Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
11:23 Соучастнику двойного убийства в Верхней Салде в 2012 году отказали в УДО
10:18 В два раза сократилось число аварий с участием электросамокатов в Екатеринбурге
08:48 На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
08:34 В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
08:28 Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
08:02 У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
07:42 В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
07:25 СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
07:10 В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
21:06 Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
20:30 Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
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