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В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
Фото с сайта фонда / roizmanfond.ru
Штаб благотворительной организации, основанной Евгением Ройзманом*, уже сейчас стоит полупустым — здесь готовятся к вынужденному закрытию. Последний приём нуждающихся в помощи проведут в ближайшую пятницу, 1 августа.
Ликвидация фонда, инициированная Министерством юстиции, произошла неожиданно, но команда успела завершить почти все активные сборы. Остались только двое детей, которым помощь нужна срочно. Для них нужно собрать 129 тысяч рублей.
Один из этих деток —двенадцатилетний Ваня. Когда ему исполнился год, стало понятно, что с мальчиком что-то не так. Врачи поставили ему диагноз, которого боятся все молодые родители, — детский церебральный паралич. Мама от ребёнка отказалась, и он остался у заботливого папы, который с тех пор занимается сыном в одиночку.
Видимые улучшения у Вани начались весной этого года, хотя все эти годы он посещал государственные больницы для реабилитационных занятий. Только в частном центре, где занятия длятся в пять раз дольше, мальчик впервые в жизни почувствовал свои ноги, научился сидя пинать мяч и сделал попытки говорить. Новый курс реабилитации может не только закрепить этот успех, но и развить его. Однако стоит курс 82 тысячи рублей.
Девочка Саша, для которой фонд Евгения Ройзмана* торопится собрать деньги, родилась с весом меньше нормы и победила смерть. Но борьба за полноценную жизнь длится уже семь лет. У Саши целый набор тяжёлых диагнозов: ДЦП, слепота, эпилепсия, псевдобульбарный синдром. Девочка не говорит, но всё понимает. Ходит, но быстро устаёт. Её любимый звук — мамин голос, а любимое занятие — слушать песни и обниматься.
Постепенно, но платные занятия и массажи оказывают положительный эффект. Государственные же центры заниматься Сашей отказываются: из-за высокой судорожной активности девочка считается слишком сложным пациентом. Новый курс реабилитации стоит 47 тысяч рублей.
О способах помочь Ване и Саше можно узнать на сайте фонда Евгения Ройзмана*.
Меж тем, юристы, работающие с фондом, готовятся к суду по апелляции по делу фонда. Они ещё надеются добиться отмены его закрытия.
* признан Минюстом иностранным агентом
Ликвидация фонда, инициированная Министерством юстиции, произошла неожиданно, но команда успела завершить почти все активные сборы. Остались только двое детей, которым помощь нужна срочно. Для них нужно собрать 129 тысяч рублей.
Один из этих деток —двенадцатилетний Ваня. Когда ему исполнился год, стало понятно, что с мальчиком что-то не так. Врачи поставили ему диагноз, которого боятся все молодые родители, — детский церебральный паралич. Мама от ребёнка отказалась, и он остался у заботливого папы, который с тех пор занимается сыном в одиночку.
Видимые улучшения у Вани начались весной этого года, хотя все эти годы он посещал государственные больницы для реабилитационных занятий. Только в частном центре, где занятия длятся в пять раз дольше, мальчик впервые в жизни почувствовал свои ноги, научился сидя пинать мяч и сделал попытки говорить. Новый курс реабилитации может не только закрепить этот успех, но и развить его. Однако стоит курс 82 тысячи рублей.
Девочка Саша, для которой фонд Евгения Ройзмана* торопится собрать деньги, родилась с весом меньше нормы и победила смерть. Но борьба за полноценную жизнь длится уже семь лет. У Саши целый набор тяжёлых диагнозов: ДЦП, слепота, эпилепсия, псевдобульбарный синдром. Девочка не говорит, но всё понимает. Ходит, но быстро устаёт. Её любимый звук — мамин голос, а любимое занятие — слушать песни и обниматься.
Постепенно, но платные занятия и массажи оказывают положительный эффект. Государственные же центры заниматься Сашей отказываются: из-за высокой судорожной активности девочка считается слишком сложным пациентом. Новый курс реабилитации стоит 47 тысяч рублей.
О способах помочь Ване и Саше можно узнать на сайте фонда Евгения Ройзмана*.
Меж тем, юристы, работающие с фондом, готовятся к суду по апелляции по делу фонда. Они ещё надеются добиться отмены его закрытия.
* признан Минюстом иностранным агентом
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