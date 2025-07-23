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В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге утвердили эскиз благоустройства части набережной Исети, которая находится между улицами Павлодарская и Лыжников.
Как сообщили на официальном городском портале, эскиз с доработкой утвердили на заседании совета по развитию общественных территорий. Суммарная площадь участка, который собираются благоустраивать, 4,5 гектара, а его длина 1,4 километра. Их хотят разбить на несколько функциональных зон.
Так, в планах разместить на набережной зоны для:
– транзитного движения пешеходов, велосипедистов и СИМ;
– тихого отдыха;
– зрелищ;
– игр;
– контакта с водой.
Отмечается, что эскизный проект также включает строительство моста через Исеть и нескольких спусков к воде.
В остальном стандартно планируется установить скамейки, урны, качели, амфитеатр и малые архитектурные формы, оборудовать фонари и озеленить территорию – пространство обещают украсить 600 деревьями и кустарниками.
Проводить благоустройство собираются в несколько этапов одновременно с застройкой прилегающих территорий.
Как сообщили на официальном городском портале, эскиз с доработкой утвердили на заседании совета по развитию общественных территорий. Суммарная площадь участка, который собираются благоустраивать, 4,5 гектара, а его длина 1,4 километра. Их хотят разбить на несколько функциональных зон.
Так, в планах разместить на набережной зоны для:
– транзитного движения пешеходов, велосипедистов и СИМ;
– тихого отдыха;
– зрелищ;
– игр;
– контакта с водой.
Отмечается, что эскизный проект также включает строительство моста через Исеть и нескольких спусков к воде.
В остальном стандартно планируется установить скамейки, урны, качели, амфитеатр и малые архитектурные формы, оборудовать фонари и озеленить территорию – пространство обещают украсить 600 деревьями и кустарниками.
Проводить благоустройство собираются в несколько этапов одновременно с застройкой прилегающих территорий.
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