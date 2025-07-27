Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во вторник, 29 июля, в Екатеринбурге возле дома №12 на улице Большакова в жёстком ДТП встретились водители легковой машины Hyundai и мотоцикла Yamaha. В результате столкновения мотоциклист погиб.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, водитель Hyundai, совершая разворот с крайнего правого ряда, не предоставил преимущество в движении водителю Yamaha, который ехал в попутном направлении по левой полосе. При столкновении с легковой машиной мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Защитная экипировка и шлем его не спасли.
Момент попал на камеры дорожного наблюдения. Видео опубликовали сегодня в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». Известно, что погибший был водителем городского главы.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, водитель Hyundai, совершая разворот с крайнего правого ряда, не предоставил преимущество в движении водителю Yamaha, который ехал в попутном направлении по левой полосе. При столкновении с легковой машиной мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Защитная экипировка и шлем его не спасли.
Момент попал на камеры дорожного наблюдения. Видео опубликовали сегодня в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». Известно, что погибший был водителем городского главы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист
25 июля 2025
25 июля 2025
На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23 июля 2025
23 июля 2025