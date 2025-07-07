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Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
Фото: Вечерние ведомости
Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Вячеслав Володин. А также в зависимости от региона проживания.
Дифференцированную ставку по ипотеке он предложил в ходе «правительственного часа» на тему демографической политики.
Дифференцированную ставку по ипотеке он предложил в ходе «правительственного часа» на тему демографической политики.
«Независимо от того, где человек живет — в Тыве, Костроме, Орле, Москве, ставка по ипотечным кредитам одинаковая. А заработная плата? А на селе другая проблема: нет рынка жилья. Там эти задачи не могут решить. Нам надо создавать условия в регионах, а значит, вносить предложение по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцирована. И, конечно, в зависимости от количества детей»,
— сказал председатель Госдумы.
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