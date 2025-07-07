Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин

— сказал председатель Госдумы.

«Независимо от того, где человек живет — в Тыве, Костроме, Орле, Москве, ставка по ипотечным кредитам одинаковая. А заработная плата? А на селе другая проблема: нет рынка жилья. Там эти задачи не могут решить. Нам надо создавать условия в регионах, а значит, вносить предложение по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцирована. И, конечно, в зависимости от количества детей»,