Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с началом учебного года в зданиях на улице Мира, 38 «а» и 40 «а» откроется детский сад на 200 малышей. Об этом сообщают в мэрии.
По словам городского главы Алексея Орлов, сейчас в двух блоках, в которых разместится детский сад, завершается капитальный ремонт.
Открытие детского сада назначено на 1 сентября.
По словам городского главы Алексея Орлов, сейчас в двух блоках, в которых разместится детский сад, завершается капитальный ремонт.
«Сейчас в зданиях идет отделка помещений, монтаж видеонаблюдения, системы контроля доступа, сигнализации. Снаружи строители завершают благоустройство территории и создание спортивных площадок, озеленяют пространство, делают ограждения и освещение»,
– передают в администрации.
Открытие детского сада назначено на 1 сентября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева обещал перевести миллионную компенсации в детский дом
28 июля 2025
28 июля 2025