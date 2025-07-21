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Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Консультационный пункт Роспотребнадзора в Качканаре помог местному жителю вернуть деньги за посудомоечную машину «Бирюса», купленную на Wildberries, за 16,9 тысячи рублей.
Как рассказали в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора, при первом запуске мужчина обнаружил, что слив воды не работает, и написал в службу поддержки с намерением вернуть товар. Там ему порекомендовали обратиться в сервисный центр, но не указали ни адреса, ни контактного телефона.
После этого мужчина обратился в консультационный пункт Роспотребнадзора, где ему помогли составить претензию в адрес ООО «ВБ Ритейл», а затем и исковое заявление.
Как рассказали в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора, при первом запуске мужчина обнаружил, что слив воды не работает, и написал в службу поддержки с намерением вернуть товар. Там ему порекомендовали обратиться в сервисный центр, но не указали ни адреса, ни контактного телефона.
После этого мужчина обратился в консультационный пункт Роспотребнадзора, где ему помогли составить претензию в адрес ООО «ВБ Ритейл», а затем и исковое заявление.
«Суд требования потребителя удовлетворил. В пользу потребителя взыскали 68 тысяч рублей: деньги за товар, неустойку, судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф. Решение вступило в законную силу»,
– рассказали в ведомстве.
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