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На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3

09.55 Среда, 30 июля 2025
Фото: Белоярская АЭС
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На Белоярской АЭС рассказали, для чего энергоблок № 3 выводят в планово-предупредительный ремонт и что будут ремонтировать. В планах обновление оборудования, чтобы получить разрешение использовать реактор БН-600 до 2040 года.

Ранее на атомной станции объясняли шум, который возник при отключении оборудования третьего энергоблока.


Фото: Белоярская АЭС


Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе АЭС, планово-предупредительный ремонт необходимо для проведения мероприятий по перегрузке топлива, а также техническому обслуживанию, профилактическому ремонту и модернизации оборудования. Так, например, среди запланированных модернизаций – замена устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на схеме выдачи мощности турбогенератора №5. Их хотят поменять на современные системы.

«С момента пуска энергоблока защита оборудования обеспечивалась устройствами РЗА на электромеханической базе, теперь будут использоваться современные микропроцессорные системы. Внедрение повысит быстродействие и селективность защит, обеспечит гибкость масштабирования и расширение функциональности, добавит инструменты самодиагностики исправности устройств РЗА»,

– объяснили энергетики.


Кроме этого, в планах замена восьми испарительных модулей парогенератора №4. Это станет завершающим этапом по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока на 15-летний срок. После этого Ростехнадзор сможет выдать Белоярской АЭС лицензию на эксплуатацию реактора БН-600 до 2040 года.

Отмечается, что парогенератор данного энергоблока уникален для атомной энергетики России. Для более распространенных реакторов ВВЭР и РБМК используют другую конструкцию.

Также в рамках ремонтных работ будет проводиться перегрузка 107 тепловыделяющих сборок (ТВС) в активную зону БН-600 (прим. ред.: перегрузка – это комплекс работ по извлечению и перемещению ТВС для их замены или перестановки в реакторе).

«Среди заменяемых сборок три – со смешанным нитридным уран-плутониевым (СНУП) топливом. Эти ТВС находились в работающем реакторе до года. Дальнейшие исследования помогут получить информацию о поведении и состоянии нового вида топлива в перспективных энергоблоках четвертого поколения – БН-1200М и БРЕСТ»,

– пояснил исполняющий обязанности главного инженера Белоярской АЭС Илья Филин.


Помимо этого, сотрудниками атомной станции совместно со специалистами «Уралатомэнергоремонта» будет проводиться капитальный ремонт главного циркуляционного насоса реактора с заменой электродвигателя и очисткой системы охлаждения.

Завершить все работы планируют осенью текущего года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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