На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3

Фото: Белоярская АЭС

«С момента пуска энергоблока защита оборудования обеспечивалась устройствами РЗА на электромеханической базе, теперь будут использоваться современные микропроцессорные системы. Внедрение повысит быстродействие и селективность защит, обеспечит гибкость масштабирования и расширение функциональности, добавит инструменты самодиагностики исправности устройств РЗА»,

– пояснил исполняющий обязанности главного инженера Белоярской АЭС Илья Филин.

«Среди заменяемых сборок три – со смешанным нитридным уран-плутониевым (СНУП) топливом. Эти ТВС находились в работающем реакторе до года. Дальнейшие исследования помогут получить информацию о поведении и состоянии нового вида топлива в перспективных энергоблоках четвертого поколения – БН-1200М и БРЕСТ»,