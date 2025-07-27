Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга





– сказали в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ. «В случаях, когда на вас выходят от имени Банка России, помните, что представители регулятора никогда не звонят сами – они только отвечают на обращения граждан. И, тем более, не склоняют их к участию в спецоперациях по поимке преступников, не запрашивают данные банковской карты, включая PIN-код. Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге пожилая женщина, оказавшись под влиянием телефонных аферистов, отдала незнакомому ей человеку почти девять миллионов рублей в иностранной валюте. Всё это были её личные сбережения, рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД.По данным пресс-группы, незадолго до произошедшего с женщиной, 1952 года рождения, связался некто, назвавшийся «сотрудником службы безопасности ЦБ России». Он напугал пенсионерку тем, что кто-то якобы хочет украсть её сбережения в банке. Далее вести разговор с женщиной продолжил «сотрудник ФСБ», которому пенсионерка рассказала о том, что часть сбережений хранится не только в банке, но и дома. Мошенник это услышал и убедил горожанку отдать все деньги «курьеру».В итоге пожилая женщина передала «бегунку» 34 985 евро (3,2 млн. рублей), 21 369 долларов США (1,7 млн. рублей), 185 тысяч рублей, а также порядка 3,7 миллиона рублей, которые были у неё в банке.Общая сумма ущерба составила 8,8 миллиона рублей.В полиции напоминают, что сотрудники силовых структур, представители банков, коллеги и руководители не звонят горожанам и не требуют переводить на «безопасные счета» или передавать кому-либо денежные средства.