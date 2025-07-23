В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя





– рассказал представитель свердловской полиции. «Погибший самец со своей второй половинкой несколько лет назад облюбовали деревенский водоём и с тех пор каждую весну они прилетали и радовали людей своей грациозностью. Лебеди практически были ручными, так как селяне любили и подкармливали их. В этом году пара впервые вывела потомство, но потом неожиданно пришла страшная беда – ранним утром, пока многие ещё спали, главу лебединой семьи безжалостно убили»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области застрелили краснокнижного лебедя-шипуна, обитавшего в селе Байны на реке Большая Калиновка. Подозреваемого в убийстве лебедя уже допросили. Возбуждено уголовное дело.Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, тело лебедя-шипуна с признаками криминала обнаружили утром в минувшую пятницу, 25 июля, там, где лебедь жил в летнее время со своей подругой.История вызвала широкий общественный резонанс и справедливый гнев местных жителей. Искать стрелка стали как сыщики, так и участковые. Охотник, узнав об этом, сам явился в полицию с повинной и сдал орудие преступление – малокалиберную винтовку ТОЗ. Стрелком оказался один из жителей села – гражданин Аулов, 1993 года рождения. На допросе он заявил, что случайно попал в лебедя, когда стрелял по банкам. Также он попросил прощения у односельчан.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 258 УК РФ – незаконная охота на запрещённых птиц. Ему грозит до двух лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.