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В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Среднеуральске мужчина, по словам очевидцев, в неадекватном состоянии напал на женщину.
Телеграм-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» пишет, что нападавший пытался задушить женщину и отобрать у неё сумку, но довести свой умысел до конца ему не позволил неравнодушный прохожий – он сумел «вырвать» потерпевшую из рук неадеквата.
Ресурс опубликовал видео, но происходящее на кадрах сложно разобрать. Однако можно увидеть, как женщину оттаскивают сторону. Позже в кадре появляется предполагаемый злоумышленник.
Сообщается, что теперь в ситуации разбирается полиция.
Телеграм-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» пишет, что нападавший пытался задушить женщину и отобрать у неё сумку, но довести свой умысел до конца ему не позволил неравнодушный прохожий – он сумел «вырвать» потерпевшую из рук неадеквата.
Ресурс опубликовал видео, но происходящее на кадрах сложно разобрать. Однако можно увидеть, как женщину оттаскивают сторону. Позже в кадре появляется предполагаемый злоумышленник.
Сообщается, что теперь в ситуации разбирается полиция.
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