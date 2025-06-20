Возрастное ограничение 18+
В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
Кандидат от этой партии собирался участвовать в выборах свердловского губернатора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации ещё одной политической партии — на этот раз Минюст требует ликвидировать партию «Российской общенародный союз» (РОС). Карточку дела на сайте Верховного суда обнаружил корреспондент Вечерних ведомостей.
Заседание по делу назначено на 21 июля 2025 года, следует из карточки дела.
Это уже вторая партия, кандидат от которой заявил об участии в выборах губернатора Свердловской области, имеющая при этом претензии от Минюста — ранее Верховный суд по иску министерства ликвидировал партию «Гражданская инициатива», от которой в свердловские губернаторы выдвинулся журналист Динамудин Садихов. Решение о ликвидации ещё не вступило в силу, поэтому теоретически Садихов ещё может принять участие в выборах. О намерении выдвинуться в губернаторы от РОС ранее заявил екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков. Накануне Волков в разговоре с заявил, что ещё не подал документы на выдвижение, но намерен подать их в ближайшие дни. Волков рассчитывает, что партия к моменту губернаторских выборов не будет ликвидирована.
«Российский общенародный союз» считает датой своего основания 26 октября 1991 года — в этот день он был зарегистрирован как движение. В качестве политической партии РОС был зарегистрирован 17 декабря 2011 года. Бессменным лидером является Сергей Бабурин. В 2018 году он участвовал в выборах президента России, на которых занял последнее место с 0,65%. На президентские выборы-2024 Бабурин также выдвигался, но на этапе сбора подписей снял свою кандидатуру.
Скриншот с сайта Верховного суда России
Заседание по делу назначено на 21 июля 2025 года, следует из карточки дела.
Это уже вторая партия, кандидат от которой заявил об участии в выборах губернатора Свердловской области, имеющая при этом претензии от Минюста — ранее Верховный суд по иску министерства ликвидировал партию «Гражданская инициатива», от которой в свердловские губернаторы выдвинулся журналист Динамудин Садихов. Решение о ликвидации ещё не вступило в силу, поэтому теоретически Садихов ещё может принять участие в выборах. О намерении выдвинуться в губернаторы от РОС ранее заявил екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков. Накануне Волков в разговоре с заявил, что ещё не подал документы на выдвижение, но намерен подать их в ближайшие дни. Волков рассчитывает, что партия к моменту губернаторских выборов не будет ликвидирована.
«Российский общенародный союз» считает датой своего основания 26 октября 1991 года — в этот день он был зарегистрирован как движение. В качестве политической партии РОС был зарегистрирован 17 декабря 2011 года. Бессменным лидером является Сергей Бабурин. В 2018 году он участвовал в выборах президента России, на которых занял последнее место с 0,65%. На президентские выборы-2024 Бабурин также выдвигался, но на этапе сбора подписей снял свою кандидатуру.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Журналиста выдвинула в губернаторы Свердловской области партия «Гражданская инициатива»
20 июня 2025
20 июня 2025
Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
22 июня 2025
22 июня 2025