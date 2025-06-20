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В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС

Кандидат от этой партии собирался участвовать в выборах свердловского губернатора

16.47 Суббота, 28 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации ещё одной политической партии — на этот раз Минюст требует ликвидировать партию «Российской общенародный союз» (РОС). Карточку дела на сайте Верховного суда обнаружил корреспондент Вечерних ведомостей.


Скриншот с сайта Верховного суда России


Заседание по делу назначено на 21 июля 2025 года, следует из карточки дела.

Это уже вторая партия, кандидат от которой заявил об участии в выборах губернатора Свердловской области, имеющая при этом претензии от Минюста — ранее Верховный суд по иску министерства ликвидировал партию «Гражданская инициатива», от которой в свердловские губернаторы выдвинулся журналист Динамудин Садихов. Решение о ликвидации ещё не вступило в силу, поэтому теоретически Садихов ещё может принять участие в выборах. О намерении выдвинуться в губернаторы от РОС ранее заявил екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков. Накануне Волков в разговоре с
заявил, что ещё не подал документы на выдвижение, но намерен подать их в ближайшие дни. Волков рассчитывает, что партия к моменту губернаторских выборов не будет ликвидирована.

«Российский общенародный союз» считает датой своего основания 26 октября 1991 года — в этот день он был зарегистрирован как движение. В качестве политической партии РОС был зарегистрирован 17 декабря 2011 года. Бессменным лидером является Сергей Бабурин. В 2018 году он участвовал в выборах президента России, на которых занял последнее место с 0,65%. На президентские выборы-2024 Бабурин также выдвигался, но на этапе сбора подписей снял свою кандидатуру.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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