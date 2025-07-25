На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области

– рассказали в ведомстве.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административной правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ – незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн рублей»,