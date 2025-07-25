Возрастное ограничение 18+
На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области дорожно-строительной организации ООО «Новая Магистраль» назначили крупный штраф после прокурорской проверки. Надзорное ведомство обнаружило нарушения при исполнении законодательства о противодействии коррупции.
Как рассказали в телеграм-канале свердловской прокуратуры, в период с ноября 2022 года по август 2023 года заместитель генерального директора в компании передал на тот момент начальнику ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 2 миллиона рублей в качестве взятки за общее покровительство организации при исполнении госконтракта по строительству дорогу в регионе.
Кроме этого, суд дополнительно конфисковал в доход государства 2 миллиона рублей – сумму незаконного вознаграждения.
В прокуратуре также подчеркнули, что уголовное дело в отношении бывшего начальника «Управления автомобильных дорог» по обвинению в получении взятки должностным лицом за покровительство в значительном и особо крупном размерах (части 2,6 статьи 290 УК РФ) находится на рассмотрении в суде.
В отношении заместителя директора коммерческой организации, который передавал взятку, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с «деятельным раскаянием и способствованием раскрытию преступления».
Как рассказали в телеграм-канале свердловской прокуратуры, в период с ноября 2022 года по август 2023 года заместитель генерального директора в компании передал на тот момент начальнику ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 2 миллиона рублей в качестве взятки за общее покровительство организации при исполнении госконтракта по строительству дорогу в регионе.
«В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административной правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ – незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн рублей»,
– рассказали в ведомстве.
Кроме этого, суд дополнительно конфисковал в доход государства 2 миллиона рублей – сумму незаконного вознаграждения.
В прокуратуре также подчеркнули, что уголовное дело в отношении бывшего начальника «Управления автомобильных дорог» по обвинению в получении взятки должностным лицом за покровительство в значительном и особо крупном размерах (части 2,6 статьи 290 УК РФ) находится на рассмотрении в суде.
В отношении заместителя директора коммерческой организации, который передавал взятку, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с «деятельным раскаянием и способствованием раскрытию преступления».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию