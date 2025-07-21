Соучастнику двойного убийства в Верхней Салде в 2012 году отказали в УДО





сообщили в пресс-службе Облсуда. «В этом году Чичканов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении отказал. Осуждённый обжаловал постановление, но Свердловский областной суд не нашёл причин для вмешательства в судебный акт»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Приговорённому к 17 годам лишения свободы за двойное убийство в феврале 2012 года в Верхней Салде Никите Чичканову отказали в условно-досрочном освобождении.Речь идёт о кровавом инциденте в местном общежитии, где Чичканов вместе с подельником зарезал молодую пару, чтобы забрать у них несколько граммов героина и 14,5 тысячи рублей. Приговором Свердловского областного суда он был осуждён на 17 лет в колонии строгого режима, а его подельнику по совокупности приговоров получил 19 лет 3 месяца в колонии строгого режима. Также оба получили по полтора года ограничения свободы.Таким образом Никите Чичканову придётся отбывать назначенное ему наказание до февраля 2029 года.