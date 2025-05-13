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Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
Скрин с сайта форума
На следующей неделе, с 21 по 23 мая, в Томске пройдёт Всероссийский форум U-NOVUS, посвящённый технологическому лидерству и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей.
МТС и АФК «Система» приглашают на форум студентов, молодых учёных и предпринимателей.
В программе форума выставка инновационных разработок и университетских стартапов, научно-технологический лекторий, экспертные сессии с представителями образовательного и бизнес-сообществ. Также молодые инженеры смогут принять участие в бизнес-завтраке с ведущими российскими компаниями: МТС, «Биннофарм Групп», ГК «Элемент», Национальной газовой компанией, Центра водородных технологий, ГК «Спутникс», Natura Siberica и другими.
На форуме фонд «Система» и МТС собираются провести ИТ-хакатон, на котором будут разрабатывать технологические решения для экомониторинга окружающей среды и повышения безопасности использования самокатов.
Он также сообщил, что в планах корпорации запуск новых совместных лабораторий, образовательных программ и партнерств с ведущими вузами и научными институтами.
Кроме этого, в период проведения форума на базе колледжей Томска пройдут профориентационные лекции от экспертов МТС и других инновационных компаний о технологиях и профессиях будущего и серия карьерных встреч в томских университетах с крупными работодателями из Группы АФК «Система».
Для участия в форуме необходима регистрация.
МТС и АФК «Система» приглашают на форум студентов, молодых учёных и предпринимателей.
В программе форума выставка инновационных разработок и университетских стартапов, научно-технологический лекторий, экспертные сессии с представителями образовательного и бизнес-сообществ. Также молодые инженеры смогут принять участие в бизнес-завтраке с ведущими российскими компаниями: МТС, «Биннофарм Групп», ГК «Элемент», Национальной газовой компанией, Центра водородных технологий, ГК «Спутникс», Natura Siberica и другими.
На форуме фонд «Система» и МТС собираются провести ИТ-хакатон, на котором будут разрабатывать технологические решения для экомониторинга окружающей среды и повышения безопасности использования самокатов.
«АФК "Система" инвестировала в отрасли будущего ещё до того, как все заговорили о технологическом суверенитете. Это, например, спутниковые и беспилотные технологии, микроэлектроника, судна на электрической тяге и многое другое. Не говоря уже о сфере телекоммуникаций, где много лет лидирующие позиции занимает оператор МТС, построивший одну из крупнейших цифровых экосистем в России. Все это дает нам возможность быть на шаг впереди многих наших конкурентов»,
– рассказал президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
Он также сообщил, что в планах корпорации запуск новых совместных лабораторий, образовательных программ и партнерств с ведущими вузами и научными институтами.
Кроме этого, в период проведения форума на базе колледжей Томска пройдут профориентационные лекции от экспертов МТС и других инновационных компаний о технологиях и профессиях будущего и серия карьерных встреч в томских университетах с крупными работодателями из Группы АФК «Система».
Для участия в форуме необходима регистрация.
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