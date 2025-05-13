Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске

– рассказал президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

«АФК "Система" инвестировала в отрасли будущего ещё до того, как все заговорили о технологическом суверенитете. Это, например, спутниковые и беспилотные технологии, микроэлектроника, судна на электрической тяге и многое другое. Не говоря уже о сфере телекоммуникаций, где много лет лидирующие позиции занимает оператор МТС, построивший одну из крупнейших цифровых экосистем в России. Все это дает нам возможность быть на шаг впереди многих наших конкурентов»,