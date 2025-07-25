Возрастное ограничение 18+
Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле мужчина попытался откупиться от административной ответственности, а в итоге получил уголовную за попытку дачи взятки.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в апреле 2025 года на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила дежурным нарядом линейного отдела МВД за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте был задержан мужчина. Его доставили в отделение, где он, пытаясь избежать наказания, решил дать взятку сотруднику полиции. Полицейский несколько раз предупредил задержанного о недопустимости подобного поведения, но мужчина проигнорировал все предупреждения, и всё равно положил на стол две тысячи рублей. Как итог возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 291.2 УК РФ – «Мелкое взяточничество».
Суд принял во внимание положительные характеристики подсудимого, отсутствие судимостей и признание вины в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Сразу после оглашения приговор осуждённый оплатил его в полном объёме.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в апреле 2025 года на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила дежурным нарядом линейного отдела МВД за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте был задержан мужчина. Его доставили в отделение, где он, пытаясь избежать наказания, решил дать взятку сотруднику полиции. Полицейский несколько раз предупредил задержанного о недопустимости подобного поведения, но мужчина проигнорировал все предупреждения, и всё равно положил на стол две тысячи рублей. Как итог возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 291.2 УК РФ – «Мелкое взяточничество».
Суд принял во внимание положительные характеристики подсудимого, отсутствие судимостей и признание вины в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Сразу после оглашения приговор осуждённый оплатил его в полном объёме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
25 июля 2025
25 июля 2025