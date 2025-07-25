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Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Гаринском муниципальном округе Свердловской области прокуратура через суд обязала местную администрацию обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры региона, жители посёлка набирают воду в двух колодцах, которые были построены в 1950–1960-х годах. С тех пор обслуживание колодцев не осуществлялось, пробы воды для исследования также никто не брал.
В связи с этим прокуратура подала иск в Серовский районный суд с требованием возложить на администрацию Гаринского округа обязанность обеспечить жителей посёлка водой — либо организовать подвоз питьевой воды, либо заняться обслуживанием колодцев. Суд удовлетворил исковые требования и дал администрации срок до 29 августа 2025 года, чтобы устранить нарушения.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры региона, жители посёлка набирают воду в двух колодцах, которые были построены в 1950–1960-х годах. С тех пор обслуживание колодцев не осуществлялось, пробы воды для исследования также никто не брал.
В связи с этим прокуратура подала иск в Серовский районный суд с требованием возложить на администрацию Гаринского округа обязанность обеспечить жителей посёлка водой — либо организовать подвоз питьевой воды, либо заняться обслуживанием колодцев. Суд удовлетворил исковые требования и дал администрации срок до 29 августа 2025 года, чтобы устранить нарушения.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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