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Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой

11.52 Вторник, 29 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Гаринском муниципальном округе Свердловской области прокуратура через суд обязала местную администрацию обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой.

Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры региона, жители посёлка набирают воду в двух колодцах, которые были построены в 1950–1960-х годах. С тех пор обслуживание колодцев не осуществлялось, пробы воды для исследования также никто не брал.

В связи с этим прокуратура подала иск в Серовский районный суд с требованием возложить на администрацию Гаринского округа обязанность обеспечить жителей посёлка водой — либо организовать подвоз питьевой воды, либо заняться обслуживанием колодцев. Суд удовлетворил исковые требования и дал администрации срок до 29 августа 2025 года, чтобы устранить нарушения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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