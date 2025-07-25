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На Белоярской АЭС объяснили шум на энергоблоке №3
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Белоярской АЭС объяснили шум на третьем энергоблоке с реактором БН-600, который жители ближайших к станции домов могли услышать минувшей ночью.
В телеграм-канале атомной станции рассказали, сейчас энергоблок №3 выходит в планово-предупредительный ремонт. Процесс остановки оборудования сопровождается выпуском через специальные клапаны пара, находящегося под большим давлением.
Как объясняют энергетики, это нормальный процесс при пусках и отключениях на энергоблоках как на тепловых, так и на атомных станциях. Излишки пара выходят в атмосферу, когда котёл ГРЭС, реактор или парогенератор АЭС начинают производить пар, а турбина ещё не приступила к работе, и наоборот в случаях, когда пар продолжает выходить, а турбина уже отключена. Также это помогает проверить работу предохранительных клапанов на паропроводах, по которым пар поступает к турбине.
Там также добавили, что это безопасно, так как и на ГРЭС, и на АЭС для вращения турбин используется одинаково чистый водяной пар из специально подготовленной химически обессоленной воды.
В телеграм-канале атомной станции рассказали, сейчас энергоблок №3 выходит в планово-предупредительный ремонт. Процесс остановки оборудования сопровождается выпуском через специальные клапаны пара, находящегося под большим давлением.
Как объясняют энергетики, это нормальный процесс при пусках и отключениях на энергоблоках как на тепловых, так и на атомных станциях. Излишки пара выходят в атмосферу, когда котёл ГРЭС, реактор или парогенератор АЭС начинают производить пар, а турбина ещё не приступила к работе, и наоборот в случаях, когда пар продолжает выходить, а турбина уже отключена. Также это помогает проверить работу предохранительных клапанов на паропроводах, по которым пар поступает к турбине.
«Если энергоблок перед отключением снижает мощность постепенно, то шума меньше. Если же турбину отключают сразу с номинального уровня мощности до нуля, то больше (выпускается больше водяного пара)»,
– пояснили на АЭС.
Там также добавили, что это безопасно, так как и на ГРЭС, и на АЭС для вращения турбин используется одинаково чистый водяной пар из специально подготовленной химически обессоленной воды.
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