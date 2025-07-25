У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна





сказали в Россельхознадзоре. «Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские межрегиональное управление Россельхознадзора признало две декларации о соответствии 1,6 тысячи тонн кормовой пшеницы требованиям технического регламента Евразийского экономического союза недействительными.Всё из-за отсутствия показателей предельно допустимого уровня содержания действующих пестицидов в зерне. Эта информация должна была быть указана в протоколах исследования, которые публикуются в государственных информационных системах. Если данных о содержании пестицидов нет, то безопасность зерна подтвердить нельзя.Это стало основанием для признания двух деклараций на 1000 и 600 тонн пшеницы недействительными.