Возрастное ограничение 18+
У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральские межрегиональное управление Россельхознадзора признало две декларации о соответствии 1,6 тысячи тонн кормовой пшеницы требованиям технического регламента Евразийского экономического союза недействительными.
Всё из-за отсутствия показателей предельно допустимого уровня содержания действующих пестицидов в зерне. Эта информация должна была быть указана в протоколах исследования, которые публикуются в государственных информационных системах. Если данных о содержании пестицидов нет, то безопасность зерна подтвердить нельзя.
Это стало основанием для признания двух деклараций на 1000 и 600 тонн пшеницы недействительными.
Всё из-за отсутствия показателей предельно допустимого уровня содержания действующих пестицидов в зерне. Эта информация должна была быть указана в протоколах исследования, которые публикуются в государственных информационных системах. Если данных о содержании пестицидов нет, то безопасность зерна подтвердить нельзя.
Это стало основанием для признания двух деклараций на 1000 и 600 тонн пшеницы недействительными.
«Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна»,
– сказали в Россельхознадзоре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию