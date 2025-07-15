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Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
Фото: duma.gov.ru (CC BY 4.0)
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о кончине на 78-м году жизни депутата из фракции «Единая Россия», представляющего Липецкую область (одномандатный округ №115), Михаила Тарасенко.
Тарасенко был членом комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам, а также членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. По словам Володина, депутат тяжело болел.
Тарасенко стал вторым депутатом от Липецкой области, избранным в 2021 году и не дожившим до истечения срока полномочий VIII созыва Госдумы. Всего в Липецкой области два одномандатных округа — №114 и №115. Депутат от округа №114 Николай Борцов умер в 2023 году, тоже на 78-м году жизни (в один день с ним умер ещё один депутат Госдумы).
Всего в VIII созыве Госдумы умерли уже 8 депутатов из 450, избравшихся в 2021 году, в их числе лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В случае кончины депутата, избранного по одномандатному округу, назначаются довыборы по этому округу, в случае кончины депутата, избранного по партийному списку, партия решает, кому отдать освободившийся мандат на внутрипартийном уровне, без выборов. Из восьми депутатов, скончавшихся в этом созыве, только трое были избраны по партийным спискам.
Тарасенко был членом комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам, а также членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. По словам Володина, депутат тяжело болел.
Тарасенко стал вторым депутатом от Липецкой области, избранным в 2021 году и не дожившим до истечения срока полномочий VIII созыва Госдумы. Всего в Липецкой области два одномандатных округа — №114 и №115. Депутат от округа №114 Николай Борцов умер в 2023 году, тоже на 78-м году жизни (в один день с ним умер ещё один депутат Госдумы).
Всего в VIII созыве Госдумы умерли уже 8 депутатов из 450, избравшихся в 2021 году, в их числе лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В случае кончины депутата, избранного по одномандатному округу, назначаются довыборы по этому округу, в случае кончины депутата, избранного по партийному списку, партия решает, кому отдать освободившийся мандат на внутрипартийном уровне, без выборов. Из восьми депутатов, скончавшихся в этом созыве, только трое были избраны по партийным спискам.
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