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Прокуратура оценит законность введения платы за активности в дендропарках Екатеринбурга

17.15 Воскресенье, 27 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Прокуратура Свердловской области оценит законность введения платы за активности в дендропарках Екатеринбурга, следует из ответа зампрокурора Свердловской области Александра Юровских депутату Госдумы Андрею Альшевских.



Этим летом на входах в дендропарк на улице 8 марта появились объявления, что профессиональные фотосессии, групповые экскурсии и спортивные тренировки в парке можно проводить только при наличии абонемента. Дневной абонемент предлагается приобрести за 1000 рублей, месячный – за 5000 рублей. У горожан это вызвало возмущение.

Напомним, в прошлом году у дендропарка сменился директор. Муниципальное бюджетное учреждение, в ведении которого находятся парки на 8 марта и Первомайской, возглавила экс-замглавы Академического района Наталья Змеева. После этого в парках начали стремиться увеличить доходы за счёт платных услуг. В этот четверг дендропарк на 8 марта и вовсе закрыли посреди дня для проведения коммерческого мероприятия, что также вызвало возмущение у части горожан.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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12:57 После сообщений в СМИ о свадебных танцев посреди дороги в Екатеринбурге — проводится проверка
11:33 В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова
10:54 За неделю екатеринбуржцы отдали мошенникам более 15 миллионов рублей
17:56 В Каменске-Уральском в ДТП погибла 18-летняя девушка без водительских прав
17:43 Паслер поручил поднять зарплаты шахтёрам и привлечь кадры в СУБР
17:00 В Кушве электровелосипед сбил мальчика на самокате — ребёнка увезли в Екатеринбург
15:52 В Свердловской области завершился этап выдвижения кандидатов на пост губернатора
14:38 Стали известны детали пожара в дачном доме в Екатеринбурге, где погибли женщина и трое детей
13:41 В Екатеринбурге разыскивают двух подростков, пропавших на Уралмаше
12:56 В Свердловской области за сутки ликвидированы восемь пожаров, на водоёмах обнаружены два тела
11:51 В Екатеринбурге при пожаре погибли женщина и трое детей, пострадали ещё четверо
11:14 В Свердловской области перекрыли дороги в Богдановичском районе, Невьянске и Нижней Туре
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