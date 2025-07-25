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Прокуратура оценит законность введения платы за активности в дендропарках Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области оценит законность введения платы за активности в дендропарках Екатеринбурга, следует из ответа зампрокурора Свердловской области Александра Юровских депутату Госдумы Андрею Альшевских.
Этим летом на входах в дендропарк на улице 8 марта появились объявления, что профессиональные фотосессии, групповые экскурсии и спортивные тренировки в парке можно проводить только при наличии абонемента. Дневной абонемент предлагается приобрести за 1000 рублей, месячный – за 5000 рублей. У горожан это вызвало возмущение.
Напомним, в прошлом году у дендропарка сменился директор. Муниципальное бюджетное учреждение, в ведении которого находятся парки на 8 марта и Первомайской, возглавила экс-замглавы Академического района Наталья Змеева. После этого в парках начали стремиться увеличить доходы за счёт платных услуг. В этот четверг дендропарк на 8 марта и вовсе закрыли посреди дня для проведения коммерческого мероприятия, что также вызвало возмущение у части горожан.
Этим летом на входах в дендропарк на улице 8 марта появились объявления, что профессиональные фотосессии, групповые экскурсии и спортивные тренировки в парке можно проводить только при наличии абонемента. Дневной абонемент предлагается приобрести за 1000 рублей, месячный – за 5000 рублей. У горожан это вызвало возмущение.
Напомним, в прошлом году у дендропарка сменился директор. Муниципальное бюджетное учреждение, в ведении которого находятся парки на 8 марта и Первомайской, возглавила экс-замглавы Академического района Наталья Змеева. После этого в парках начали стремиться увеличить доходы за счёт платных услуг. В этот четверг дендропарк на 8 марта и вовсе закрыли посреди дня для проведения коммерческого мероприятия, что также вызвало возмущение у части горожан.
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