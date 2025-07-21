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На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на замену лифтов в многоквартирных домах собираются дополнительно выделить ещё 177,9 миллиона рублей.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, на заседании регионального правительства было принято решение о выделении средств на замену 112 лифтов в домах старше 2013 года. В общей сложности в 2025 году будет заменено около 350 лифтов.
Общий объём финансирования из областного бюджета в 2025 году составит порядка 468,5 миллиона рублей, добавили в департаменте информационной политики.
Подчёркивается, что замена лифтового оборудования также ведётся за счёт средств местных бюджетов и собственников жилых помещений в многоквартирных домах.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, на заседании регионального правительства было принято решение о выделении средств на замену 112 лифтов в домах старше 2013 года. В общей сложности в 2025 году будет заменено около 350 лифтов.
«Работы ведутся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Ревде и Первоуральске. Другие муниципалитеты также могут заявиться на получение средств. Региональное министерство энергетики и ЖКХ уже объявило дополнительный отбор заявок»,
– написал врио губернатора.
Общий объём финансирования из областного бюджета в 2025 году составит порядка 468,5 миллиона рублей, добавили в департаменте информационной политики.
Подчёркивается, что замена лифтового оборудования также ведётся за счёт средств местных бюджетов и собственников жилых помещений в многоквартирных домах.
«Общий размер расходов на замену лифтового оборудования оценивается в 1,5 миллиарда рублей»,
– отметили в ДИПе.
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