На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей





написал врио губернатора. «Работы ведутся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Ревде и Первоуральске. Другие муниципалитеты также могут заявиться на получение средств. Региональное министерство энергетики и ЖКХ уже объявило дополнительный отбор заявок»,





отметили в ДИПе. «Общий размер расходов на замену лифтового оборудования оценивается в 1,5 миллиарда рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на замену лифтов в многоквартирных домах собираются дополнительно выделить ещё 177,9 миллиона рублей.Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, на заседании регионального правительства было принято решение о выделении средств на замену 112 лифтов в домах старше 2013 года. В общей сложности в 2025 году будет заменено около 350 лифтов.Общий объём финансирования из областного бюджета в 2025 году составит порядка 468,5 миллиона рублей, добавили в департаменте информационной политики.Подчёркивается, что замена лифтового оборудования также ведётся за счёт средств местных бюджетов и собственников жилых помещений в многоквартирных домах.