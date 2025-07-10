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Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
Фото: пресс-служба Кремля
Как сообщают в Кремле, Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с работой новой коксовой батареи.
Говорят, что ее особенность — безотходное производство, а «возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии».
Судя по кадрам пресс-службы Кремля, полпред в УрФО Артём Жога тоже находится в Магнитогорске вместе с Путиным.
Говорят, что ее особенность — безотходное производство, а «возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии».
Судя по кадрам пресс-службы Кремля, полпред в УрФО Артём Жога тоже находится в Магнитогорске вместе с Путиным.
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