Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Как сообщают в Кремле, Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с работой новой коксовой батареи.Говорят, что ее особенность — безотходное производство, а «возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии».Судя по кадрам пресс-службы Кремля, полпред в УрФО Артём Жога тоже находится в Магнитогорске вместе с Путиным.