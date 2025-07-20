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Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что в филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах произошла вспышка коронавируса.
Было госпитализировано девять человек.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В отрядах, где зарегистрированы случаи заболевания, ввели карантинные меры, в том числе организован отдельный прием пищи, отменены массовые мероприятия.
За контактными детьми и взрослыми установлено меднаблюдение, им проводят «периодическое тестирование». Смена закончена досрочно, 28 июля.
Было госпитализировано девять человек.
«В период с 25 по 27 июля 2025 года среди отдыхающих в ГАУЗ СО ОЦМСР Санаторий "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") зарегистрировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие – дети 10-15 лет, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь»,
– сообщили в ведомстве.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В отрядах, где зарегистрированы случаи заболевания, ввели карантинные меры, в том числе организован отдельный прием пищи, отменены массовые мероприятия.
За контактными детьми и взрослыми установлено меднаблюдение, им проводят «периодическое тестирование». Смена закончена досрочно, 28 июля.
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