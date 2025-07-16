Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались





— заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий (цитата по РИА Новости). «За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий»,





— пишет депутат. «Полицейское начальство будто бы подталкивает подчиненных к вымогательству. Причем нечистому на руку сотруднику выгодно любое развитие событий. “Возьмет на лапу” тайно – уже будет доволен. А если что-то пойдет не так, сдаст взяткодателя и получит компенсацию от государства»,

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Полицейским в России намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Иинициативу со всей серьёзностью активно обсуждают государственные СМИ. Речь о практике, которую недавно ввели в управлении МВД по Ростовской области.Он подчеркнул, что «каждая предлагаемая взятка возвращается сотруднику в полном объёме, в котором она была предложена» (цитата по «Российской газете»).В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили подлинность этой информации, пишет «Парламентская газета».Правда, суммы «взяточных компенсаций» в полиции не называют. Различные опрошенные СМИ эксперты почему-то предполагают, что речь о компенсации «небольших сумм взяток или взяток в значительном размере» (то есть 25-150 тысяч рублей).Инициативу ростовского главка, как пишут государственные СМИ, «одобрили не все». Юристы обращают внимание, что вообще-то речь о деньгах налогоплательщиков, а не о собственном кармане тех, кто выписывает «премии».Екатеринбургский депутат Госдумы от «Единой России Альшевских» назвал инициативу «неоднозначной». По его мнению, это вызывает ассоциацию со «сравнительно честными способами отъёма денег» из произведений Ильфа и Петрова.Вероятно, ростовский главк сейчас будет отвечать на депутатские запросы, а у Госдумы появится повод для дискуссий на любимую тему о коррупции в стране.Впрочем, как отмечает та же «Российская газета», такая практика — не новость в России. Она уже применялась «много лет назад в Москве и в Татарстане», но — «не прижилась». Так, в Татарстане, по данным издания, сотрудники ГИБДД за выявление взяткодателя получали квартиры.