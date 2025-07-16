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Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полицейским в России намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Иинициативу со всей серьёзностью активно обсуждают государственные СМИ. Речь о практике, которую недавно ввели в управлении МВД по Ростовской области.
Он подчеркнул, что «каждая предлагаемая взятка возвращается сотруднику в полном объёме, в котором она была предложена» (цитата по «Российской газете»).
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили подлинность этой информации, пишет «Парламентская газета».
Правда, суммы «взяточных компенсаций» в полиции не называют. Различные опрошенные СМИ эксперты почему-то предполагают, что речь о компенсации «небольших сумм взяток или взяток в значительном размере» (то есть 25-150 тысяч рублей).
Инициативу ростовского главка, как пишут государственные СМИ, «одобрили не все». Юристы обращают внимание, что вообще-то речь о деньгах налогоплательщиков, а не о собственном кармане тех, кто выписывает «премии».
Екатеринбургский депутат Госдумы от «Единой России Альшевских» назвал инициативу «неоднозначной». По его мнению, это вызывает ассоциацию со «сравнительно честными способами отъёма денег» из произведений Ильфа и Петрова.
Вероятно, ростовский главк сейчас будет отвечать на депутатские запросы, а у Госдумы появится повод для дискуссий на любимую тему о коррупции в стране.
Впрочем, как отмечает та же «Российская газета», такая практика — не новость в России. Она уже применялась «много лет назад в Москве и в Татарстане», но — «не прижилась». Так, в Татарстане, по данным издания, сотрудники ГИБДД за выявление взяткодателя получали квартиры.
«За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий»,
— заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий (цитата по РИА Новости).
Он подчеркнул, что «каждая предлагаемая взятка возвращается сотруднику в полном объёме, в котором она была предложена» (цитата по «Российской газете»).
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили подлинность этой информации, пишет «Парламентская газета».
Правда, суммы «взяточных компенсаций» в полиции не называют. Различные опрошенные СМИ эксперты почему-то предполагают, что речь о компенсации «небольших сумм взяток или взяток в значительном размере» (то есть 25-150 тысяч рублей).
Инициативу ростовского главка, как пишут государственные СМИ, «одобрили не все». Юристы обращают внимание, что вообще-то речь о деньгах налогоплательщиков, а не о собственном кармане тех, кто выписывает «премии».
Екатеринбургский депутат Госдумы от «Единой России Альшевских» назвал инициативу «неоднозначной». По его мнению, это вызывает ассоциацию со «сравнительно честными способами отъёма денег» из произведений Ильфа и Петрова.
«Полицейское начальство будто бы подталкивает подчиненных к вымогательству. Причем нечистому на руку сотруднику выгодно любое развитие событий. “Возьмет на лапу” тайно – уже будет доволен. А если что-то пойдет не так, сдаст взяткодателя и получит компенсацию от государства»,
— пишет депутат.
Вероятно, ростовский главк сейчас будет отвечать на депутатские запросы, а у Госдумы появится повод для дискуссий на любимую тему о коррупции в стране.
Впрочем, как отмечает та же «Российская газета», такая практика — не новость в России. Она уже применялась «много лет назад в Москве и в Татарстане», но — «не прижилась». Так, в Татарстане, по данным издания, сотрудники ГИБДД за выявление взяткодателя получали квартиры.
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