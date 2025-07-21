В Свердловской области ограничат мобильный интернет





– говорится в сообщении комиссии. заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Антитеррористическая комиссия предупреждает о введении временных ограничений и замедлении мобильного интернета в Свердловской области.Местным жителям рекомендуют заранее продумать способы связи, оплаты и поиска маршрута, не зависящие от интернета.«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi,Точные сроки, когда будут действовать ограничения, не называются.