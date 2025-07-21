Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ограничат мобильный интернет
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Антитеррористическая комиссия предупреждает о введении временных ограничений и замедлении мобильного интернета в Свердловской области.
Местным жителям рекомендуют заранее продумать способы связи, оплаты и поиска маршрута, не зависящие от интернета.
«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi,
Точные сроки, когда будут действовать ограничения, не называются.
Местным жителям рекомендуют заранее продумать способы связи, оплаты и поиска маршрута, не зависящие от интернета.
«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi,
заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета»,
– говорится в сообщении комиссии.
Точные сроки, когда будут действовать ограничения, не называются.
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