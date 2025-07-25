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За сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За прошедшие сутки на территории Свердловской области произошло 14 пожаров, большинство — в жилом секторе. По данным регионального управления МЧС России, в результате происшествий погибли два человека, ещё шестерых удалось спасти.
Самый трагичный инцидент случился в городе Асбест. Вечером на улице Московская загорелись личные вещи в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил три квадратных метра, но его последствий оказалось достаточно, чтобы унести жизни двоих несовершеннолетних. Подробнее об этой трагедии Вечерние Ведомости уже писали.
Серьёзный пожар произошёл и в Ирбите на улице Свердлова. В квартире на четвёртом этаже загорелись личные вещи. Огонь распространился на десять квадратных метров. Благодаря оперативным действиям звеньев газодымозащитной службы были спасены два человека. На ликвидацию пожара потребовалось всего семь минут: работали девять спасателей и три единицы техники. Причины возгорания выясняются.
В Камышлове, на улице Пролетарской, огонь охватил тридцать квадратных метров пароизоляции фасада административного здания. К месту происшествия прибыли 10 специалистов на четырёх пожарных машинах. Возгорание удалось локализовать за 11 минут.
Предварительно, причиной камышловского пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования — такая причина установлена ещё в 7% случаев за сутки. Аналогичный процент пожаров (7%) вызван нарушениями при проведении огневых работ и поджогами. Но самой частой причиной вчерашних пожаров становилось неосторожное обращение с огнём. Таких случаем вчера было 21%.
Самый трагичный инцидент случился в городе Асбест. Вечером на улице Московская загорелись личные вещи в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил три квадратных метра, но его последствий оказалось достаточно, чтобы унести жизни двоих несовершеннолетних. Подробнее об этой трагедии Вечерние Ведомости уже писали.
Серьёзный пожар произошёл и в Ирбите на улице Свердлова. В квартире на четвёртом этаже загорелись личные вещи. Огонь распространился на десять квадратных метров. Благодаря оперативным действиям звеньев газодымозащитной службы были спасены два человека. На ликвидацию пожара потребовалось всего семь минут: работали девять спасателей и три единицы техники. Причины возгорания выясняются.
В Камышлове, на улице Пролетарской, огонь охватил тридцать квадратных метров пароизоляции фасада административного здания. К месту происшествия прибыли 10 специалистов на четырёх пожарных машинах. Возгорание удалось локализовать за 11 минут.
Предварительно, причиной камышловского пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования — такая причина установлена ещё в 7% случаев за сутки. Аналогичный процент пожаров (7%) вызван нарушениями при проведении огневых работ и поджогами. Но самой частой причиной вчерашних пожаров становилось неосторожное обращение с огнём. Таких случаем вчера было 21%.
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