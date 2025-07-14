Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве

— говорится в сообщении СК.

«Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала “Baza” Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (статья 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса. Кроме того, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования»,