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Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве

Дело возбуждено по той же схеме, что и екатеринбургских журналистов Ura.ru

23.56 Вторник, 22 июля 2025
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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В Москве задержаны главный редактор канала «Baza» Глеб Трифонов и его коллега. Сотрудников издания «Baza» подозревают в даче взятки, сообщает государственное информагентство РИА Новости со ссылкой на СК. Сегодня в редакции, а также дома у главного редактора провели обыски. Как утверждает канал, силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.

Позже в СКР подтвердили информацию о задержании Трифонова и его коллеги.
Обыски и задержания связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ).

«Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала “Baza” Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (статья 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса. Кроме того, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования»,

— говорится в сообщении СК.


В ведомстве добавили, что в рамках расследования на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области «задержаны трое сотрудников полиции», их доставят в Москву для проведения следственных действий.

«Baza» со ссылкой на следствие пишет, что «неустановленные сотрудники полиции передавали информацию ограниченного доступа, которая “затем публиковалась на одном из каналов мессенджера Телеграм”».

В самом издании говорят, что подали в СК заявление о похищении Глеба Трифонова — поскольку более 12 часов с ним нет связи и к нему не допускают адвоката.

Напомним, в начале июня в Екатеринбурге был задержан шеф свердловской редакции Ура.ру Денис Аллаяров, ему вменили ту же статью (дача взятки должностному лицу, часть 3 статьи 291 УК). По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей Андрею Карпову, работавшему начальником отдела уголовного розыска в екатеринбургском ОП №10, за получение оперативных сводок.

Журналист Денис Аллаяров пробудет под стражей до 4 августа. Карпову избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест. Полицейского, напомним, обвиняют по двум статьям УК – о получении взятки и превышении должностных полномочий (286 УК).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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