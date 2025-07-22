



говорится в пояснительной записке. «Законопроектом предлагается <...> установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа Президента РФ. При этом в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством РФ сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы»,

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу. Сейчас граждан призывают два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря (весенний и осенний призыв, соответственно). Депутаты считают, что этот вопрос нужно оптимизировать, чтобы «повысить качество призыва».Авторы инициативы — депутаты Госдумы Картаполов и Красов, члены комитета по обороне.Депутаты считают, что если все эти мероприятия (медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий) проводить в течение всего года, то это «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».