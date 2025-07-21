Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Артёмовском завершилось судебное разбирательство по делу о резонансной аварии, произошедшей в мае этого года на железнодорожном переезде на пересечении улиц Ленина и Уральской. В результате инцидента пострадали сразу четыре автомобиля, а ключевым фигурантом стал служебный автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии.Согласно материалам дела, экипаж вневедомственной охраны двигался на вызов с включёнными спецсигналами. При попытке пересечь переезд, на котором уже загорелся запрещающий сигнал светофора и начали опускаться шлагбаумы, водитель патрульного автомобиля совершил манёвр вправо и задел легковой автомобиль марки «Chevrolet». После удара служебную машину отбросило на другие транспортные средства, стоявшие в ожидании открытия переезда. Это привело к цепной аварии, в которой получили повреждения четыре автомобиля. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД первоначально составили протокол на женщину за рулём «Chevrolet», обвинив её в том, что она не уступила дорогу машине с включёнными спецсигналами. Однако в суде дело в отношении женщины было прекращено — её действия признали непричинными для случившегося.В ходе процесса суд признал надлежащим ответчиком Федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации». Было установлено, что именно действия водителя служебного автомобиля — превышение скорости, игнорирование запрещающего сигнала, проезд под шлагбаум и опасные манёвры на скользкой дороге — стали прямой причиной аварии.На основании этого Артёмовский городской суд постановил взыскать с Управления вневедомственной охраны: 113 540 рублей — материальный ущерб, 2 990 рублей — стоимость экспертизы, 161 рубль — почтовые расходы, 3 470 рублей — госпошлина.Решение суда было обжаловано. Однако рассмотрение апелляции в Свердловском областном суде к отмене изначального постановления не привело. Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.