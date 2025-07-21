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Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Артёмовском завершилось судебное разбирательство по делу о резонансной аварии, произошедшей в мае этого года на железнодорожном переезде на пересечении улиц Ленина и Уральской. В результате инцидента пострадали сразу четыре автомобиля, а ключевым фигурантом стал служебный автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии.
Согласно материалам дела, экипаж вневедомственной охраны двигался на вызов с включёнными спецсигналами. При попытке пересечь переезд, на котором уже загорелся запрещающий сигнал светофора и начали опускаться шлагбаумы, водитель патрульного автомобиля совершил манёвр вправо и задел легковой автомобиль марки «Chevrolet». После удара служебную машину отбросило на другие транспортные средства, стоявшие в ожидании открытия переезда. Это привело к цепной аварии, в которой получили повреждения четыре автомобиля. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД первоначально составили протокол на женщину за рулём «Chevrolet», обвинив её в том, что она не уступила дорогу машине с включёнными спецсигналами. Однако в суде дело в отношении женщины было прекращено — её действия признали непричинными для случившегося.
В ходе процесса суд признал надлежащим ответчиком Федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации». Было установлено, что именно действия водителя служебного автомобиля — превышение скорости, игнорирование запрещающего сигнала, проезд под шлагбаум и опасные манёвры на скользкой дороге — стали прямой причиной аварии.
На основании этого Артёмовский городской суд постановил взыскать с Управления вневедомственной охраны: 113 540 рублей — материальный ущерб, 2 990 рублей — стоимость экспертизы, 161 рубль — почтовые расходы, 3 470 рублей — госпошлина.
Решение суда было обжаловано. Однако рассмотрение апелляции в Свердловском областном суде к отмене изначального постановления не привело. Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.
Согласно материалам дела, экипаж вневедомственной охраны двигался на вызов с включёнными спецсигналами. При попытке пересечь переезд, на котором уже загорелся запрещающий сигнал светофора и начали опускаться шлагбаумы, водитель патрульного автомобиля совершил манёвр вправо и задел легковой автомобиль марки «Chevrolet». После удара служебную машину отбросило на другие транспортные средства, стоявшие в ожидании открытия переезда. Это привело к цепной аварии, в которой получили повреждения четыре автомобиля. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД первоначально составили протокол на женщину за рулём «Chevrolet», обвинив её в том, что она не уступила дорогу машине с включёнными спецсигналами. Однако в суде дело в отношении женщины было прекращено — её действия признали непричинными для случившегося.
В ходе процесса суд признал надлежащим ответчиком Федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации». Было установлено, что именно действия водителя служебного автомобиля — превышение скорости, игнорирование запрещающего сигнала, проезд под шлагбаум и опасные манёвры на скользкой дороге — стали прямой причиной аварии.
На основании этого Артёмовский городской суд постановил взыскать с Управления вневедомственной охраны: 113 540 рублей — материальный ущерб, 2 990 рублей — стоимость экспертизы, 161 рубль — почтовые расходы, 3 470 рублей — госпошлина.
Решение суда было обжаловано. Однако рассмотрение апелляции в Свердловском областном суде к отмене изначального постановления не привело. Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.
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