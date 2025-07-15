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Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам
История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Фото: Вечерние ведомости
Споры с распределением и тратами денег жильцов на обслуживание жилых комплексов дошли до элитных многоэтажек Екатеринбурга. На этот раз в центре разбирательств оказались высотки ЖК «Антарес» на улице Шейнкмана. По мнению ряда жителей ЖК, средства, выделяемые жильцами на обслуживание домов, стали утекать на сомнительные договоры и выплаты. Корреспондент Вечерних ведомостей ознакомился с документами – и пришёл к выводу, что серьёзные вопросы к финансовым операциям действительно имеют место.
Жильцы домов по улице Шейнкмана, 119 и 121 в Екатеринбурге уже обратились в прокуратуру – причем обратились с коллективной жалобой, однако на данный момент обращение, ушедшее из надзорного органа в полицию, судя по всему, «притопло».
Основные претензии жителей «Антареса» в том, что, несмотря на высокие тарифы содержания жилья (а этот комплекс у парка «Зелёная роща» считается одним из самых элитных в Екатеринбурге), в домах, по их мнению, мало чего делается — при выкладываемых отчётах о «бурной» работе. Жители считают, что не предпринимаются в достаточной мере даже действия по жалобам на избавление от тараканов и мышей.
Главный удар по доверию жителей к своему ТСЖ нанесли необоснованные, по мнению жильцов, траты – проверив документы, собственники пришли к выводу, что значительные суммы собранных с них средств могли расходоваться неэффективно либо вовсе нецелевым образом.
Вот несколько ярких примеров из коллективной жалобы в прокуратуру:
Переплата по договору на подбор персонала. В феврале 2024 года правление заключило договор № 05/24 на поиск главного инженера, однако в итоге заплатило по нему больше, чем предусматривалось условиями договора, — утверждают жильцы. Иными словами, ТСЖ само превысило установленную стоимость услуги – что, по мнению жильцов, не укладывается в рамки рационального расходования средств. Теоретически переплату можно объяснить, когда к договору затем было подписано допсоглашение, однако жильцы говорят, что им такой документ не предоставляли.
К качеству самой услуги по подбору персонала у жильцов тоже большие вопросы – так, судя по документам, в ТСЖ готовы принять 30-летнего кандидата, но с опытом работы в должности не менее 15 лет. Жильцы считают, что требования прописаны небрежно и, кроме того, не учитываются в реальности. В итоге на эту должность был принят Рэм Цой из ХМАО, который, судя по открытым данным, с 2008 по 2021 год был индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений».
Непрозрачное образование выплат руководству. Жильцы рассказывают, правление ТСЖ так и не утвердило внутренние положения об оплате труда и премировании сотрудников, хотя по закону обязано было это сделать. В своей коллективной жалобе жильцы «Антареса» утверждают, что «в отсутствие каких-либо чётких правил управляющая и главные специалисты начали выписывать себе щедрые премии – значительно больше оклада и без видимых оснований». При этом неизвестно, получают ли рядовые сотрудники (диспетчеры, сантехники, электрики) какие-либо бонусы – информации об этом жильцам не представлено (отметим, что в предоставленных документах мы не нашли дополнительных выплат управляющей — прим. ).
Дорогие юридические услуги за счёт жильцов. ТСЖ наняло стороннюю юридическую фирму ООО «Православа» и индивидуального предпринимателя Игоря Сачёва для взыскания долгов с неплательщиков коммунальных услуг. Однако условия договора вызвали вопросы: юристам полагается премия 5% с каждого долга, оплаченного в досудебном порядке, плюс почасовая оплата. В результате эти услуги обходятся слишком дорого, жалуются жильцы: 1 970 719 рублей за 15 месяцев. При этом они возмущены тем, что платятся они вовсе не самими должниками, а из «общего котла» то есть добросовестные плательщики субсидируют расходы на «выбивание» долгов с неплательщиков.
Также жильцы выяснили, что ООО «Православа» в отчётности за 2024 год показало нулевую выручку и прибыль — по крайней мере эта информация содержится в сервисе Rusprofile. Также жильцов смущает, что 100%-ным владельцем и руководителем этой фирмы является гражданин Латвии.
Огромные «премии» для подрядчиков. Некоторые подрядчики, работающие с ТСЖ, неожиданно получали от правления дополнительные выплаты сверх оговорённой цены договора. Например, самозанятый подрядчик Д.В. Б., нанятый для подбора контрагентов, по договору должен был получать 70 тысяч рублей в месяц. Однако выяснилось, что примерно каждые три месяца ему перечисляли ещё по 170–190 тысяч рублей сверх этого вознаграждения под видом премий. За 15 месяцев на его счёт было выведено в общей сложности 1 690 245 рублей. Причём акты выполненных работ Д.В. Б. каждый месяц подписывались по одной и той же шаблонной формуле, совершенно не отражающей суть его услуг, – создать впечатление реальной работы по таким документам практически невозможно.
По схожей схеме поощряли и других: удалённому бухгалтеру при стоимости услуг 110 тысяч рублей в месяц единовременно выплатили 322 тысячи рублей за один месяц. Такие внезапные многократные надбавки вызвали у жильцов подозрение в том, что это вывод средств под мнимым предлогом.
Также жильцы задаются вопросом, зачем ТСЖ понадобилось нанимать подрядчика для поиска контрагентов, зарегистрированного в Перми и ранее закрывшего порядка 6-8 предприятий по оказанию разносторонних юридических услуг.
Аффилированность и конфликт интересов. Отдельного внимания заслуживает история с подрядчиком ИП Банаевым А.С., которая выявила целый узел возможной аффилированности. Жильцам удалось выяснить, что Банаев А.С., получавший крупные суммы по договору с «Антаресом», одновременно является гендиректором уфимского ООО «Башминералресурс». Эта фирма принадлежит другому юридическому лицу – ООО «Аида-Минералс». А одним из учредителей «Аида-Минералс», согласно данным ЕГРЮЛ, значится уже упомянутый председатель правления ТСЖ «Жилые высотки Антарес» Артём Кисличенко. Таким образом, прослеживается явная цепочка связей: председатель ТСЖ косвенно связан с подрядчиком, которому сам же и перечислял средства жильцов.
По сути, жильцы опасаются, что ИП Банаев А.С. может оказаться подставным лицом, а деньги выводятся в структуры, подконтрольные председателю. В жалобе прямо говорится, что, по мнению жильцов, подобная схема может свидетельствовать о недобросовестности действий руководства и является способом обойти закон. Это выглядит как классический конфликт интересов — когда лицо, ответственное за выбор подрядчиков, латентно оказывается заинтересовано в выплатах этому подрядчику. Подобные ситуации ставят под сомнение каждое решение правления: действует ли оно в интересах дома или преследует собственную выгоду? Вдобавок председатель правления уже был фигурантом дела, где его обвиняли, по сути, в том же самом – в действиях, приносящих ущерб организации, одним из руководителей которой он являлся.
Многократная переплата по договору с ИП А.С.Б. Отдельное внимание жители обратили на договор ТСЖ с тем же ИП Банаевым А.С., заключённый в июне 2024 года для ремонта и обслуживания инженерных систем домов. Согласно самому договору, цена всех работ должна была составить около 284,8 тыс. рублей. Однако менее чем за год ТСЖ перечислило господину Б. в шесть раз больше – около 1,69 млн руб., причём второй платёж прошёл уже после окончания срока действия договора. Акты при этом были выложены не на всю сумму – на что потрачено 314 тысяч рублей на момент выхода материала правление ТСЖ не отчиталось. Более того, как утверждается в жалобе, фактически многие работы из этого договора могли выполнить штатные сотрудники ТСЖ или другие нанятые фирмы, то есть назначенный подрядчик мог получать деньги ни за что.
Председатель Жильцов смущает, что нынешний председатель ТСЖ Артём Кисличенко, как оказалось, был фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Причём так совпало, что речь в деле шла о закупках по завышенным ценам и получения преимуществ в пользу аффилированных лиц и в ущерб руководимой организации. Кисличенко долгое время был директором по правовым вопросам известной корпорации «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. И пошёл под суд по обвинению в пособничестве в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц (часть 1 статьи 201 УК РФ). Дело против него было прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи с согласием выплатить судебный штраф. К слову, сосед Кисличенко по скамье подсудимых, теперь уже бывший глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин (в пособничестве которому и обвинялся Кисличенко) также избежал приговора по нереабилитирующим основаниям, хотя для Воеводина это было не первое дело – в 2021 году «Коммерсант» писал, что в отношении топ-менеджеров «ВСМПО-Ависма» расследуется дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но и оно было прекращено – вскоре после того как Воеводин в рамках мирового соглашения согласился выплатить из своего кармана корпорации 1,7 млрд рублей. Также Воеводин и Кисличенко попадали в СМИ в связи «очень щедрыми» выплатами топ-менеджменту «ВСМПО-Ависма», когда между несколькими руководителями, в том числе ними, было распределено свыше 10 млрд рублей.
Документы и отчётность. К финансовым претензиям добавляются возможные нарушения в ведении документации и отчётности, которые порождают ещё больше вопросов. Правление, по словам собственников, манипулирует официальными документами и данными, затрудняя контроль со стороны жильцов. В жалобе перечислены следующие доводы:
«Исправление» отчётов задним числом. В государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), где ТСЖ обязано публиковать данные о своей деятельности, по словам жильцов, происходило необъяснимое. Так, отчёт ревизионной комиссии ТСЖ за год было предоставлен с «кучей несостыковок», говорят жильцы.
Похожим образом, по инициативе правления, в ГИС ЖКХ и ИФНС якобы были «подправлены» и годовые бухгалтерские отчёты, говорят жильцы.
Неправдоподобные цифры в сметах. Как рассказали жильцы, в первоначальных версиях отчётности якобы фигурировали суммы, не соответствующие реальности. Например, расходы за 2024 год на услуги охраны, клининг и вывоз снега были указаны гораздо выше, чем фактически заплатило ТСЖ: затраты на охрану завысили на 827 450 рублей, на уборку внутри дома – на 628 810 рублей, на вывоз снега – на 469 780 рублей, утверждают авторы жалобы. После того как жильцы указали на эти расхождения, отчёты переписали, говорят они. Аналогичная история с долгами: изначально ТСЖ отчиталось о колоссальной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками – 20,1 млн руб., но после проверки эта цифра вдруг уменьшилась до 8 млн рублей. Подобная «гибкость» финансовых показателей говорит либо о вопиющей некомпетентности, либо о сознательном искажении данных, считают жильцы.
Перерасход сверх условий договоров. Как уже говорилось, по ряду контрактов фактическая оплата подрядчикам превысила суммы, прописанные в самих договорах. Никаких дополнительных соглашений или обоснований на такие перерасходы, по словам жильцов, им не предоставили. Жильцы считают, что основные траты ТСЖ шли не на «базовые» нужды жильцов, касающиеся содержания дома, а могли утекать на сторонние, вовсе не первоочередной важности услуги.
Акты, которые ничего не доказывают. Проверка документов показала, что некоторые акты выполненных работ составляются так, что невозможно понять, к какому договору они относятся, и что именно было сделано. Формулировки в актах абстрактные и одинаковые из месяца в месяц, из-за чего собственники не в силах сверить, за что конкретно уплачены деньги. Это значительно затрудняет контроль: даже если жильцу показать такой акт, он не разберёт, проводились ли реальные работы или перед ним фикция на бумаге.
Пропадающие и «размытые» контракты. Как утверждают жильцы, в ГИС ЖКХ отсутствуют копии некоторых важных договоров, которые ТСЖ, по их словам, должно там публиковать.
А один из загруженных контрактов оказался нечитаемым – словно документ либо залило водой, либо его специально нечётко отсканировали. В жалобе прямо указано на такой случай (упоминается пункт 4 обращения): «вместо прозрачности наблюдается буквальное скрытие информации от собственников».
Жители задаются не только вопросами к финансовой составляющей деятельности правления «Антареса», но и «уловками» при проведении общих собраний членов ТСЖ. Эти собрания – основной механизм управления. В ходе собрания собственники могут задавать вопросы и принимать решения. Однако, судя по жалобе, законную демократию внутри ТСЖ могли ограничить следующими методами:
Ограничения для кандидатов в правление. На одном из недавних общих собраний, как утверждают жильцы, правление вынесло на голосование и «протащило» новое «Положение о правлении ТСЖ». В этом документе обнаружился пункт (п. 1.3), который ограничивает право некоторых членов ТСЖ быть избранными в правление. Иными словами, круг лиц, которые могут претендовать на руководящие должности, сузили решением самого правления. Жалобщики считают, что это противоречит Жилищному кодексу, согласно которому никакие дополнительные цензы (кроме прямо указанных в законе) вводить нельзя. Вероятно, правление попыталось «отсеять» неугодных кандидатов, нарушив принцип равных прав всех собственников. Впрочем, на данный момент законность этого положения оспорить недовольным жильцам не удалось — так или иначе оно было принято большинством голосов, а Госжилстройнадзор нарушений в процедуре проведения собрания и голосовании на момент написания материала не выявил.
«Чужаки» в руководстве? Жильцы также пожаловались на то, что в новом положении прописали возможность избрания в правление лица, не являющегося собственником квартиры в доме. Как они утверждают, теперь достаточно, чтобы у кандидата (или его супруга) имелось жильё в доме площадью не менее 50 квадратных метров. Подписавшиеся под жалобой считают, что фактически дверь в руководство приоткрыли для людей со стороны — например, родственников или деловых партнёров, что противоречит самой природе ТСЖ. Обычно члены правления – это сами собственники, заинтересованные в благополучии дома, а не посторонние люди, возмущаются жильцы. И опасаются, что сделано это под конкретных лиц, близких к действующему председателю: чтобы они могли сохранить контроль, даже не владея недвижимостью в комплексе.
Жильцы «Антареса», которые написали жалобу в прокуратуру, подозревают, что правление поставило в приоритет укрепление своих позиций и отсеивание неудобных оппонентов среди активных жильцов вместо работы на улучшение условий жизни в комплексе.
Ещё один тревожный сигнал – то, как правление реагирует на запросы жителей о предоставлении информации. В коллективной жалобе говорится об отсутствии ответов по существу и даже физические препятствия. В частности, в ней отражены следующие эпизоды:
Отсутствие ответов по существу на запросы собственников. Согласно уставу ТСЖ, правление обязано в установленный срок предоставлять информацию членам товарищества по их письменному обращению. Однако, как утверждается в жалобе, эти нормы нарушаются – ответы либо задерживаются, либо в них отсутствует содержательная информация. Жильцы писали заявления с просьбой предоставить копии некоторых договоров, но вместо этого председатель отвечал формальной фразой: «вся запрашиваемая информация размещена на ГИС ЖКХ».
Проверка, по словам жильцов, показывала обратное: ни на портале ГИС ЖКХ, ни в открытом доступе нужных документов не было, либо же они появлялись там с большим опозданием. Так произошло, например, с договорами с ИП Веселовым С. В. и с ООО «Эйч Ар» – их, как утверждают жильцы, не было на портале в момент запроса.
Закрытые двери для своих же жителей. 27 мая 2025 года активные собственники попытались самостоятельно обойти квартиры своего комплекса, чтобы рассказать соседям о выявленных проблемах и раздать копии обращения. Но охранники ЧОП, как утверждают жильцы, не пустили их в другие подъезды. Авторы жалобы заявляют, что их фактически впускают в места общего пользования их же дома, что противоречит закону и здравому смыслу.
Таким образом, в последнее время в «Антаресе» наблюдается тенденция всё большей «закрытости». Жильцы, по их словам, ощущают себя не партнёрами в управлении домом, а помехой для правления. Впрочем, активные жильцы не намерены сдаваться и настроены отстаивать своё право знать о том, как расходуются их деньги, и что происходит в их доме.
К слову, 10 лет назад в тех же высотках «Антарес» тоже наблюдался серьёзный конфликт между жильцами и ТСЖ: дошло до публичных обращений в СМИ и судебных процессах, о чём подробно писали Вечерние ведомости.
В этот раз история, побудившая часть жильцов «Антареса» вникнуть в финансовые решения руководителей ТСЖ, начала разворачиваться примерно год назад — когда правление решило поменять собственную охрану на ЧОП. Наши собеседники утверждают, что жильцы были против, но правление к ним не прислушалось, а после смены охраны правление и вовсе ушло в «молчанку». Часть жильцов, внимательно ознакомившись с уставом ТСЖ, предложили его переписать, чтобы у собственников было больше прав. Устав получилось поменять, — говорят жильцы, — но пока это происходило, инициаторам предлагали сделать правки, удобные правлению, в противном случае обещали создать юридические преграды в проведении общего собрания по смене устава. Новый устав в итоге приняли, но на практике в части возможностей влиять на принятие решений ничего не изменилось, сетуют жильцы, с которыми нам удалось побеседовать. По словам жителей высоток, руководители ТСЖ закрыли общий чат, в котором ранее поднимались острые вопросы и с помощью которого могли координироваться действия жильцов.
Мы направили запрос в правление ТСЖ «Жилые высотки Антарес» с просьбой прокомментировать претензии, изложенные в жалобе. Мы опубликуем ответ, как только его получим.
Так или иначе следующий раунд этой истории – за полицией, куда ушла жалоба, изначально отправленная в прокуратуру.
Жильцы домов по улице Шейнкмана, 119 и 121 в Екатеринбурге уже обратились в прокуратуру – причем обратились с коллективной жалобой, однако на данный момент обращение, ушедшее из надзорного органа в полицию, судя по всему, «притопло».
Основные претензии жителей «Антареса» в том, что, несмотря на высокие тарифы содержания жилья (а этот комплекс у парка «Зелёная роща» считается одним из самых элитных в Екатеринбурге), в домах, по их мнению, мало чего делается — при выкладываемых отчётах о «бурной» работе. Жители считают, что не предпринимаются в достаточной мере даже действия по жалобам на избавление от тараканов и мышей.
Возможные финансовые нарушения
Главный удар по доверию жителей к своему ТСЖ нанесли необоснованные, по мнению жильцов, траты – проверив документы, собственники пришли к выводу, что значительные суммы собранных с них средств могли расходоваться неэффективно либо вовсе нецелевым образом.
Вот несколько ярких примеров из коллективной жалобы в прокуратуру:
Переплата по договору на подбор персонала. В феврале 2024 года правление заключило договор № 05/24 на поиск главного инженера, однако в итоге заплатило по нему больше, чем предусматривалось условиями договора, — утверждают жильцы. Иными словами, ТСЖ само превысило установленную стоимость услуги – что, по мнению жильцов, не укладывается в рамки рационального расходования средств. Теоретически переплату можно объяснить, когда к договору затем было подписано допсоглашение, однако жильцы говорят, что им такой документ не предоставляли.
К качеству самой услуги по подбору персонала у жильцов тоже большие вопросы – так, судя по документам, в ТСЖ готовы принять 30-летнего кандидата, но с опытом работы в должности не менее 15 лет. Жильцы считают, что требования прописаны небрежно и, кроме того, не учитываются в реальности. В итоге на эту должность был принят Рэм Цой из ХМАО, который, судя по открытым данным, с 2008 по 2021 год был индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений».
Требования для главного инженера
Непрозрачное образование выплат руководству. Жильцы рассказывают, правление ТСЖ так и не утвердило внутренние положения об оплате труда и премировании сотрудников, хотя по закону обязано было это сделать. В своей коллективной жалобе жильцы «Антареса» утверждают, что «в отсутствие каких-либо чётких правил управляющая и главные специалисты начали выписывать себе щедрые премии – значительно больше оклада и без видимых оснований». При этом неизвестно, получают ли рядовые сотрудники (диспетчеры, сантехники, электрики) какие-либо бонусы – информации об этом жильцам не представлено (отметим, что в предоставленных документах мы не нашли дополнительных выплат управляющей — прим. ).
Дорогие юридические услуги за счёт жильцов. ТСЖ наняло стороннюю юридическую фирму ООО «Православа» и индивидуального предпринимателя Игоря Сачёва для взыскания долгов с неплательщиков коммунальных услуг. Однако условия договора вызвали вопросы: юристам полагается премия 5% с каждого долга, оплаченного в досудебном порядке, плюс почасовая оплата. В результате эти услуги обходятся слишком дорого, жалуются жильцы: 1 970 719 рублей за 15 месяцев. При этом они возмущены тем, что платятся они вовсе не самими должниками, а из «общего котла» то есть добросовестные плательщики субсидируют расходы на «выбивание» долгов с неплательщиков.
Также жильцы выяснили, что ООО «Православа» в отчётности за 2024 год показало нулевую выручку и прибыль — по крайней мере эта информация содержится в сервисе Rusprofile. Также жильцов смущает, что 100%-ным владельцем и руководителем этой фирмы является гражданин Латвии.
Фрагмент договора
Огромные «премии» для подрядчиков. Некоторые подрядчики, работающие с ТСЖ, неожиданно получали от правления дополнительные выплаты сверх оговорённой цены договора. Например, самозанятый подрядчик Д.В. Б., нанятый для подбора контрагентов, по договору должен был получать 70 тысяч рублей в месяц. Однако выяснилось, что примерно каждые три месяца ему перечисляли ещё по 170–190 тысяч рублей сверх этого вознаграждения под видом премий. За 15 месяцев на его счёт было выведено в общей сложности 1 690 245 рублей. Причём акты выполненных работ Д.В. Б. каждый месяц подписывались по одной и той же шаблонной формуле, совершенно не отражающей суть его услуг, – создать впечатление реальной работы по таким документам практически невозможно.
Жильцы жалуются, что по такому акту не понять, что в реальности сделал подрядчик, и сделал ли что-либо вообще.
По схожей схеме поощряли и других: удалённому бухгалтеру при стоимости услуг 110 тысяч рублей в месяц единовременно выплатили 322 тысячи рублей за один месяц. Такие внезапные многократные надбавки вызвали у жильцов подозрение в том, что это вывод средств под мнимым предлогом.
В один из месяцев удалённому бухгалтеру-ИП оплатили на 212 тысяч больше. Фото: данные системы ГИС ЖКХ
Также жильцы задаются вопросом, зачем ТСЖ понадобилось нанимать подрядчика для поиска контрагентов, зарегистрированного в Перми и ранее закрывшего порядка 6-8 предприятий по оказанию разносторонних юридических услуг.
Аффилированность и конфликт интересов. Отдельного внимания заслуживает история с подрядчиком ИП Банаевым А.С., которая выявила целый узел возможной аффилированности. Жильцам удалось выяснить, что Банаев А.С., получавший крупные суммы по договору с «Антаресом», одновременно является гендиректором уфимского ООО «Башминералресурс». Эта фирма принадлежит другому юридическому лицу – ООО «Аида-Минералс». А одним из учредителей «Аида-Минералс», согласно данным ЕГРЮЛ, значится уже упомянутый председатель правления ТСЖ «Жилые высотки Антарес» Артём Кисличенко. Таким образом, прослеживается явная цепочка связей: председатель ТСЖ косвенно связан с подрядчиком, которому сам же и перечислял средства жильцов.
Договор, заказчиком и исполнителем по которому являются лица, связанные с одними и теми же коммерческими структурами
По сути, жильцы опасаются, что ИП Банаев А.С. может оказаться подставным лицом, а деньги выводятся в структуры, подконтрольные председателю. В жалобе прямо говорится, что, по мнению жильцов, подобная схема может свидетельствовать о недобросовестности действий руководства и является способом обойти закон. Это выглядит как классический конфликт интересов — когда лицо, ответственное за выбор подрядчиков, латентно оказывается заинтересовано в выплатах этому подрядчику. Подобные ситуации ставят под сомнение каждое решение правления: действует ли оно в интересах дома или преследует собственную выгоду? Вдобавок председатель правления уже был фигурантом дела, где его обвиняли, по сути, в том же самом – в действиях, приносящих ущерб организации, одним из руководителей которой он являлся.
Многократная переплата по договору с ИП А.С.Б. Отдельное внимание жители обратили на договор ТСЖ с тем же ИП Банаевым А.С., заключённый в июне 2024 года для ремонта и обслуживания инженерных систем домов. Согласно самому договору, цена всех работ должна была составить около 284,8 тыс. рублей. Однако менее чем за год ТСЖ перечислило господину Б. в шесть раз больше – около 1,69 млн руб., причём второй платёж прошёл уже после окончания срока действия договора. Акты при этом были выложены не на всю сумму – на что потрачено 314 тысяч рублей на момент выхода материала правление ТСЖ не отчиталось. Более того, как утверждается в жалобе, фактически многие работы из этого договора могли выполнить штатные сотрудники ТСЖ или другие нанятые фирмы, то есть назначенный подрядчик мог получать деньги ни за что.
Деньги, которые мы сдавали на содержание дома, вероятно, уходили на цели, мало связанные с реальными нуждами дома и двора, вместо полноценного ремонта и обслуживания общедомового имущества значительная часть средств могла утекать по странным схемам»,
— считает один из жильцов «Антареса».
Председатель Жильцов смущает, что нынешний председатель ТСЖ Артём Кисличенко, как оказалось, был фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Причём так совпало, что речь в деле шла о закупках по завышенным ценам и получения преимуществ в пользу аффилированных лиц и в ущерб руководимой организации. Кисличенко долгое время был директором по правовым вопросам известной корпорации «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. И пошёл под суд по обвинению в пособничестве в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц (часть 1 статьи 201 УК РФ). Дело против него было прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи с согласием выплатить судебный штраф. К слову, сосед Кисличенко по скамье подсудимых, теперь уже бывший глава «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин (в пособничестве которому и обвинялся Кисличенко) также избежал приговора по нереабилитирующим основаниям, хотя для Воеводина это было не первое дело – в 2021 году «Коммерсант» писал, что в отношении топ-менеджеров «ВСМПО-Ависма» расследуется дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но и оно было прекращено – вскоре после того как Воеводин в рамках мирового соглашения согласился выплатить из своего кармана корпорации 1,7 млрд рублей. Также Воеводин и Кисличенко попадали в СМИ в связи «очень щедрыми» выплатами топ-менеджменту «ВСМПО-Ависма», когда между несколькими руководителями, в том числе ними, было распределено свыше 10 млрд рублей.
Артём Кисличенко (слева) на скамье подсудимых по делу о злоупотреблении полномочиями. Фото: Игорь Лесовских/Octagon.Media
Документы и отчётность. К финансовым претензиям добавляются возможные нарушения в ведении документации и отчётности, которые порождают ещё больше вопросов. Правление, по словам собственников, манипулирует официальными документами и данными, затрудняя контроль со стороны жильцов. В жалобе перечислены следующие доводы:
«Исправление» отчётов задним числом. В государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), где ТСЖ обязано публиковать данные о своей деятельности, по словам жильцов, происходило необъяснимое. Так, отчёт ревизионной комиссии ТСЖ за год было предоставлен с «кучей несостыковок», говорят жильцы.
«Отчёт ревкомиссии предоставили, но после наших многочисленных вопросов и замечаний переделали через месяц к общему собранию ТСЖ. Полагаю, если бы мы не поставили эти вопросы, они так бы и выложили в ГИС ЖКХ с кучей несостыковок»,
— считает одна из жительниц дома.
Похожим образом, по инициативе правления, в ГИС ЖКХ и ИФНС якобы были «подправлены» и годовые бухгалтерские отчёты, говорят жильцы.
Неправдоподобные цифры в сметах. Как рассказали жильцы, в первоначальных версиях отчётности якобы фигурировали суммы, не соответствующие реальности. Например, расходы за 2024 год на услуги охраны, клининг и вывоз снега были указаны гораздо выше, чем фактически заплатило ТСЖ: затраты на охрану завысили на 827 450 рублей, на уборку внутри дома – на 628 810 рублей, на вывоз снега – на 469 780 рублей, утверждают авторы жалобы. После того как жильцы указали на эти расхождения, отчёты переписали, говорят они. Аналогичная история с долгами: изначально ТСЖ отчиталось о колоссальной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками – 20,1 млн руб., но после проверки эта цифра вдруг уменьшилась до 8 млн рублей. Подобная «гибкость» финансовых показателей говорит либо о вопиющей некомпетентности, либо о сознательном искажении данных, считают жильцы.
Перерасход сверх условий договоров. Как уже говорилось, по ряду контрактов фактическая оплата подрядчикам превысила суммы, прописанные в самих договорах. Никаких дополнительных соглашений или обоснований на такие перерасходы, по словам жильцов, им не предоставили. Жильцы считают, что основные траты ТСЖ шли не на «базовые» нужды жильцов, касающиеся содержания дома, а могли утекать на сторонние, вовсе не первоочередной важности услуги.
Акты, которые ничего не доказывают. Проверка документов показала, что некоторые акты выполненных работ составляются так, что невозможно понять, к какому договору они относятся, и что именно было сделано. Формулировки в актах абстрактные и одинаковые из месяца в месяц, из-за чего собственники не в силах сверить, за что конкретно уплачены деньги. Это значительно затрудняет контроль: даже если жильцу показать такой акт, он не разберёт, проводились ли реальные работы или перед ним фикция на бумаге.
Пропадающие и «размытые» контракты. Как утверждают жильцы, в ГИС ЖКХ отсутствуют копии некоторых важных договоров, которые ТСЖ, по их словам, должно там публиковать.
При скачивании договора с ООО «Православа» загружается пустой лист. Фото: жилец ЖК «Антарес»
А один из загруженных контрактов оказался нечитаемым – словно документ либо залило водой, либо его специально нечётко отсканировали. В жалобе прямо указано на такой случай (упоминается пункт 4 обращения): «вместо прозрачности наблюдается буквальное скрытие информации от собственников».
Пример «нечитаемого» контракта
Общие собрания: и здесь нарушения процедур?
Жители задаются не только вопросами к финансовой составляющей деятельности правления «Антареса», но и «уловками» при проведении общих собраний членов ТСЖ. Эти собрания – основной механизм управления. В ходе собрания собственники могут задавать вопросы и принимать решения. Однако, судя по жалобе, законную демократию внутри ТСЖ могли ограничить следующими методами:
Ограничения для кандидатов в правление. На одном из недавних общих собраний, как утверждают жильцы, правление вынесло на голосование и «протащило» новое «Положение о правлении ТСЖ». В этом документе обнаружился пункт (п. 1.3), который ограничивает право некоторых членов ТСЖ быть избранными в правление. Иными словами, круг лиц, которые могут претендовать на руководящие должности, сузили решением самого правления. Жалобщики считают, что это противоречит Жилищному кодексу, согласно которому никакие дополнительные цензы (кроме прямо указанных в законе) вводить нельзя. Вероятно, правление попыталось «отсеять» неугодных кандидатов, нарушив принцип равных прав всех собственников. Впрочем, на данный момент законность этого положения оспорить недовольным жильцам не удалось — так или иначе оно было принято большинством голосов, а Госжилстройнадзор нарушений в процедуре проведения собрания и голосовании на момент написания материала не выявил.
«Чужаки» в руководстве? Жильцы также пожаловались на то, что в новом положении прописали возможность избрания в правление лица, не являющегося собственником квартиры в доме. Как они утверждают, теперь достаточно, чтобы у кандидата (или его супруга) имелось жильё в доме площадью не менее 50 квадратных метров. Подписавшиеся под жалобой считают, что фактически дверь в руководство приоткрыли для людей со стороны — например, родственников или деловых партнёров, что противоречит самой природе ТСЖ. Обычно члены правления – это сами собственники, заинтересованные в благополучии дома, а не посторонние люди, возмущаются жильцы. И опасаются, что сделано это под конкретных лиц, близких к действующему председателю: чтобы они могли сохранить контроль, даже не владея недвижимостью в комплексе.
Новые пункты в положении о Правлении ТСЖ «Жилые Высотки «Антарес» понравились не всем жильцам
Жильцы «Антареса», которые написали жалобу в прокуратуру, подозревают, что правление поставило в приоритет укрепление своих позиций и отсеивание неудобных оппонентов среди активных жильцов вместо работы на улучшение условий жизни в комплексе.
Правление закрывается от жильцов?
Ещё один тревожный сигнал – то, как правление реагирует на запросы жителей о предоставлении информации. В коллективной жалобе говорится об отсутствии ответов по существу и даже физические препятствия. В частности, в ней отражены следующие эпизоды:
Отсутствие ответов по существу на запросы собственников. Согласно уставу ТСЖ, правление обязано в установленный срок предоставлять информацию членам товарищества по их письменному обращению. Однако, как утверждается в жалобе, эти нормы нарушаются – ответы либо задерживаются, либо в них отсутствует содержательная информация. Жильцы писали заявления с просьбой предоставить копии некоторых договоров, но вместо этого председатель отвечал формальной фразой: «вся запрашиваемая информация размещена на ГИС ЖКХ».
На просьбу предоставить документы правление отвечает «запрашиваемая информация размещена в ГИС ЖКХ»
Проверка, по словам жильцов, показывала обратное: ни на портале ГИС ЖКХ, ни в открытом доступе нужных документов не было, либо же они появлялись там с большим опозданием. Так произошло, например, с договорами с ИП Веселовым С. В. и с ООО «Эйч Ар» – их, как утверждают жильцы, не было на портале в момент запроса.
Закрытые двери для своих же жителей. 27 мая 2025 года активные собственники попытались самостоятельно обойти квартиры своего комплекса, чтобы рассказать соседям о выявленных проблемах и раздать копии обращения. Но охранники ЧОП, как утверждают жильцы, не пустили их в другие подъезды. Авторы жалобы заявляют, что их фактически впускают в места общего пользования их же дома, что противоречит закону и здравому смыслу.
Объявление в туалете в лобби ЖК «Антарес»
Таким образом, в последнее время в «Антаресе» наблюдается тенденция всё большей «закрытости». Жильцы, по их словам, ощущают себя не партнёрами в управлении домом, а помехой для правления. Впрочем, активные жильцы не намерены сдаваться и настроены отстаивать своё право знать о том, как расходуются их деньги, и что происходит в их доме.
К слову, 10 лет назад в тех же высотках «Антарес» тоже наблюдался серьёзный конфликт между жильцами и ТСЖ: дошло до публичных обращений в СМИ и судебных процессах, о чём подробно писали Вечерние ведомости.
Фото: Вечерние ведомости
В этот раз история, побудившая часть жильцов «Антареса» вникнуть в финансовые решения руководителей ТСЖ, начала разворачиваться примерно год назад — когда правление решило поменять собственную охрану на ЧОП. Наши собеседники утверждают, что жильцы были против, но правление к ним не прислушалось, а после смены охраны правление и вовсе ушло в «молчанку». Часть жильцов, внимательно ознакомившись с уставом ТСЖ, предложили его переписать, чтобы у собственников было больше прав. Устав получилось поменять, — говорят жильцы, — но пока это происходило, инициаторам предлагали сделать правки, удобные правлению, в противном случае обещали создать юридические преграды в проведении общего собрания по смене устава. Новый устав в итоге приняли, но на практике в части возможностей влиять на принятие решений ничего не изменилось, сетуют жильцы, с которыми нам удалось побеседовать. По словам жителей высоток, руководители ТСЖ закрыли общий чат, в котором ранее поднимались острые вопросы и с помощью которого могли координироваться действия жильцов.
Мы направили запрос в правление ТСЖ «Жилые высотки Антарес» с просьбой прокомментировать претензии, изложенные в жалобе. Мы опубликуем ответ, как только его получим.
Так или иначе следующий раунд этой истории – за полицией, куда ушла жалоба, изначально отправленная в прокуратуру.
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