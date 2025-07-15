Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом

Возможные финансовые нарушения

Требования для главного инженера

Фрагмент договора

Жильцы жалуются, что по такому акту не понять, что в реальности сделал подрядчик, и сделал ли что-либо вообще.

В один из месяцев удалённому бухгалтеру-ИП оплатили на 212 тысяч больше. Фото: данные системы ГИС ЖКХ

Договор, заказчиком и исполнителем по которому являются лица, связанные с одними и теми же коммерческими структурами





— считает один из жильцов «Антареса». Деньги, которые мы сдавали на содержание дома, вероятно, уходили на цели, мало связанные с реальными нуждами дома и двора, вместо полноценного ремонта и обслуживания общедомового имущества значительная часть средств могла утекать по странным схемам»,

Артём Кисличенко (слева) на скамье подсудимых по делу о злоупотреблении полномочиями. Фото: Игорь Лесовских/Octagon.Media





— считает одна из жительниц дома. «Отчёт ревкомиссии предоставили, но после наших многочисленных вопросов и замечаний переделали через месяц к общему собранию ТСЖ. Полагаю, если бы мы не поставили эти вопросы, они так бы и выложили в ГИС ЖКХ с кучей несостыковок»,

При скачивании договора с ООО «Православа» загружается пустой лист. Фото: жилец ЖК «Антарес»

Пример «нечитаемого» контракта

Общие собрания: и здесь нарушения процедур?

Новые пункты в положении о Правлении ТСЖ «Жилые Высотки «Антарес» понравились не всем жильцам

Правление закрывается от жильцов?

На просьбу предоставить документы правление отвечает «запрашиваемая информация размещена в ГИС ЖКХ»

Объявление в туалете в лобби ЖК «Антарес»

Фото: Вечерние ведомости

Алиса Левина, Эля Лалина © Вечерние ведомости

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