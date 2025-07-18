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Стройку в Екатеринбурге от которой пошли трещины к соседнему дому, остановили на время экспертизы
Предварительно, стройплощадка на Раевского встанет до октября
Фото: МУГИСО
Стройку на улице Раевского в Екатеринбурге, где образовались трещины во дворе, остановили на время экспертизы. В СМИ сообщается, что работы остановят минимум до 20 октября. Об этом главе региона Денису Паслеру доложил вице-мэр Рустам Галямов, пишет 66.ру.
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», не называя сроков, также пишет, что «стройку на Раевского, похоже, "подмораживают"».
Сегодня стало известно, что мэрия не стала отзывать разрешение на строительство. Напомним, на прошлой неделе вице-мэр Екатеринбурга выехал к дому №4 по улице Раевского и пригрозил отозвать разрешение на строительство у застройщика. После разговора с инициативной группой жителей Галямов пообещал организовать тщательную независимую экспертизу проекта строящегося дома.
В «Атомстройкомплексе» сегодня сообщили, что строительство возобновят только после положительного заключения экспертов. До этого на месте будут возводить подпорную стенку по периметру котлована.
Там уточнили, что ранее при разработке котлована строящегося дома «произошло самоуплотнение грунта вблизи ограждения котлована». Это, по данным компании, привело к нарушению благоустройства соседнего дома. Строительные работы были остановлены, рабочие приступили к укреплению откосов котлована «путём обратной засыпки».
Как утверждает застройщик, сейчас ситуация на строительной площадке штатная, ведётся постоянный мониторинг строительных конструкций жилого дома, который расположен по соседству.
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», не называя сроков, также пишет, что «стройку на Раевского, похоже, "подмораживают"».
Сегодня стало известно, что мэрия не стала отзывать разрешение на строительство. Напомним, на прошлой неделе вице-мэр Екатеринбурга выехал к дому №4 по улице Раевского и пригрозил отозвать разрешение на строительство у застройщика. После разговора с инициативной группой жителей Галямов пообещал организовать тщательную независимую экспертизу проекта строящегося дома.
Фото: МУГИСО
В «Атомстройкомплексе» сегодня сообщили, что строительство возобновят только после положительного заключения экспертов. До этого на месте будут возводить подпорную стенку по периметру котлована.
«До получения положительного заключения независимой экспертной организации и разрешения администрации города будут производиться только работы по возведению подпорной стенки по периметру котлована. Как только разрешение будет получено, мы возобновим строительство, чтобы ввести дом в срок и выполнить обязательства перед дольщиками в полном объеме»,
— сообщили в пресс-службе застройщика.
Там уточнили, что ранее при разработке котлована строящегося дома «произошло самоуплотнение грунта вблизи ограждения котлована». Это, по данным компании, привело к нарушению благоустройства соседнего дома. Строительные работы были остановлены, рабочие приступили к укреплению откосов котлована «путём обратной засыпки».
Как утверждает застройщик, сейчас ситуация на строительной площадке штатная, ведётся постоянный мониторинг строительных конструкций жилого дома, который расположен по соседству.
Двор соседнего дома. Фото: МУГИСО
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