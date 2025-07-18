Стройку в Екатеринбурге от которой пошли трещины к соседнему дому, остановили на время экспертизы

в пресс-службе застройщика. — сообщилив пресс-службе застройщика.

«До получения положительного заключения независимой экспертной организации и разрешения администрации города будут производиться только работы по возведению подпорной стенки по периметру котлована. Как только разрешение будет получено, мы возобновим строительство, чтобы ввести дом в срок и выполнить обязательства перед дольщиками в полном объеме»,