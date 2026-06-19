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Наркотики в приправе пыталась передать женщина родственнику в екатеринбургскую ИК-2
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники исправительной колонии №2 при проверке продуктов, которые посетительница принесла для отбывающего наказания родственника, обнаружили в пакете с приправой наркотик.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФСИН по Свердловской области, женщина собиралась встретиться с родственником, осуждённым за незаконный оборот наркотиков, но теперь и ей грозит срок по той же статье. В пакетике с приправой, которую она хотела передать родственнику, обнаружили метадон.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФСИН по Свердловской области, женщина собиралась встретиться с родственником, осуждённым за незаконный оборот наркотиков, но теперь и ей грозит срок по той же статье. В пакетике с приправой, которую она хотела передать родственнику, обнаружили метадон.
«Изъятое вещество было передано на экспертизу в полицию. Экспертиза показала, что это – наркотик метадон, массой около грамма»,
– рассказали в ведомстве.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+
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