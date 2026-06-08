Более 600 малышей родились в Свердловской области за неделю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловское министерство здравоохранения традиционно в начале недели обнародовало количество малышей, родившихся за последние семь дней. Согласно опубликованным интернет-ресурсом «Здоровье уральцев» данным, за минувшую неделю на свет появились 628 малышей.Из общего числа новорожденных 318 оказались мальчиками. Девочек, соответственно, родилось чуть меньше — 310. Среди шести сотен детей было двое близнецов.Большинство родов, а именно 380, прошли в перинатальных центрах Екатеринбурга, оснащенных передовым оборудованием для помощи мамам и детям. Ещё 185 родов успешно приняли в межмуниципальных медицинских центрах области. Такая распределённая система позволяет оказывать квалифицированную помощь максимально близко к дому.Важно отметить, что на прошедшей неделе не зафиксировано ни одних родов в ургентных залах. То есть, все роды прошли планово и без особых осложнений. Размещение рожениц в ургентных залах, предназначенных для экстренных ситуаций, не понадобилось. Мероприятие для возрастной категории 18+