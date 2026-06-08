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Более 600 малышей родились в Свердловской области за неделю

18.33 Понедельник, 15 июня 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Свердловское министерство здравоохранения традиционно в начале недели обнародовало количество малышей, родившихся за последние семь дней. Согласно опубликованным интернет-ресурсом «Здоровье уральцев» данным, за минувшую неделю на свет появились 628 малышей.

Из общего числа новорожденных 318 оказались мальчиками. Девочек, соответственно, родилось чуть меньше — 310. Среди шести сотен детей было двое близнецов.

Большинство родов, а именно 380, прошли в перинатальных центрах Екатеринбурга, оснащенных передовым оборудованием для помощи мамам и детям. Ещё 185 родов успешно приняли в межмуниципальных медицинских центрах области. Такая распределённая система позволяет оказывать квалифицированную помощь максимально близко к дому.

Важно отметить, что на прошедшей неделе не зафиксировано ни одних родов в ургентных залах. То есть, все роды прошли планово и без особых осложнений. Размещение рожениц в ургентных залах, предназначенных для экстренных ситуаций, не понадобилось.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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10:26 57 жителей Ингушетии неожиданно прописались в квартире екатеринбурженки
10:03 В Кушве за покушение на сбыт наркотиков арестовали пенсионера из Новосибирска
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