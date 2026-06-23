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Пострадавшей в битве за забор пенсионерке из Каменска-Уральского выплатили компенсацию

19.47 Вторник, 23 июня 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В Каменске-Уральском прокуратура защитила интересы пожилой женщины, ставшей жертвой агрессии со стороны соседки. Роковой конфликт между ними произошёл из-за забора.

Основанием для вмешательства надзорного ведомства стало обращение местной жительницы 1953 года рождения. Женщина сообщила о полученной травме в ходе спора о границах земельных участков. Прокурорская проверка подтвердила факт конфликта, который тлел между соседками с 2022 года, когда соседка пострадавшей — женщина 1960 года рождения — провела межевание своего участка и вознамерилась установить забор. Местоположение смежной границы вызывало у женщин постоянные разногласия и словесные перепалки.

Наиболее сильно конфликт вспыхнул в апреле 2024 года. Во время очередной перепалки в порыве гнева соседка схватила консервную банку и нанесла удар острым краем по пальцам левой руки пенсионерки. В результате пострадавшая получила скальпированную рану третьего пальца левой кисти. Боль и испуг от случившегося причинили пожилой женщине серьёзные нравственные страдания, что удалось позже доказать в суде.

Иск от прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с виновной стороны рассматривал Красногорский районный суд. Он признал требования обоснованными и принял решение частично удовлетворить требования прокуратуры. В качестве меры ответственности суд обязал соседку выплатить пострадавшей пенсионерке денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Прокуратура проследит за исполнением судебного акта.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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12:07 Технический университет УГМК открыл приёмную кампанию
11:59 МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
11:34 В Екатеринбурге заметили плавающее в Исети тело парня
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