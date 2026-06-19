Около 800 квартир в Екатеринбурге подключили к умным домофонам





– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Екатеринбург сегодня – один из самых конкурентных и динамично развивающихся рынков жилой недвижимости в стране. На первый план в выборе жилья у уральцев выходит не просто качество строительства, но и развитая инфраструктура, в том числе цифровая. Всё больше застройщиков готовы инвестировать в элементы цифровой недвижимости, потому что эти вложения быстро себя окупают – к примеру, проще и дешевле с помощью умных датчиков выявить и предотвратить коммунальную аварию в жилом комплексе, чем устранять её последствия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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МТС подготовила цифровую инфраструктуру для третьей очереди жилого комплекса «River Park – Река Парк» в Екатеринбурге. Около 800 квартир на берегу Нижне-Исетского пруда оснастили оптоволоконным интернетом и системой умной домофонии.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, в подъездах установлены вызывные IP-панели, интегрированные в облачную платформу МТС VDome. С её помощью жильцы смогут открывать двери, общаться с посетителями по видеосвязи и управлять доступом через мобильное приложение или веб-версию сервиса. Если приложение недоступно, вызов с домофона поступает как обычный телефонный звонок – им же можно открыть дверь подъезда.Помимо домофонии, в каждую квартиру новой очереди проведена оптическая линия, обеспечивающая подключение домашнего интернета и цифрового телевидения на максимальной скорости.Платформа МТС VDome работает на сети любого оператора связи и поддерживает как новое оборудование, так и существующие аналоговые системы. Мероприятие для возрастной категории 18+