Приближается очередной День открытых дверей в муниципальном зооприюте Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 27 июня, муниципальный приют для собак проведёт очередной День открытых дверей. Возможностью увидеть жизнь приюта изнутри может воспользоваться любой желающий.Организаторы приглашают гостей приходить целыми семьями, с детьми от 5 лет. Сбор гостей начнется чуть ранее 14.00 у поста охраны со стороны улицы Посадской, 3. Программа дня обещает быть насыщенной. Начнётся она с экскурсии по территории приюта, продолжится викториной с призами для маленьких гостей. А самой трогательной и эмоциональной частью программы станут совместные прогулки с хвостатыми подопечными. На прогулке волонтёры и сотрудники приюта расскажут, как правильно знакомиться с незнакомой собакой и понимать её язык тела. друзьями и, самое главное, с отличным настроением.День открытых дверей — это, помимо прочего, самый удобный случай занести подарки для обитателей муниципального приюта. В списке необходимого — сухие и влажные корма таких марок, как «Чаппи», «Педигри», «Пурина Уан» и «Эворд». Также очень нужны брезентовые поводки и ошейники, пластиковые намордники всех размеров и глубокие миски. Для здоровья животных требуются глистогонные средства, препараты от блох и клещей, а также витамины для иммунитета и шерсти. В числе бытовых нужд — впитывающие пеленки, хозяйственные перчатки, губки и чистящие средства. Не менее ценными станут старые покрывала, пледы, полотенца и постельное белье, которые пойдут на подстилки. Отдельная просьба — принести лакомства и вкусняшки для четвероногих друзей.Но самые радостные минуты случаются во время проведения Дня открытых дверей тогда, когда кто-то из посетителей принимает решение забрать полюбившуюся собаку из приюта к себе домой. Отдают животное, конечно, не сразу, а как минимум после собеседования, ведь нужно понять, насколько человек готов заботиться о собаке, кормить и выгуливать её. Мероприятие для возрастной категории 18+