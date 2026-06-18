Перевозивший «травку» тагильчанин лишился импортного внедорожника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 61-летнему жителю города. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении растений, содержащих наркотические вещества.Инцидент произошёл в апреле 2026 года. В ходе рядовой проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину за рулём его личного автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Во время общения с водителем один из инспекторов почувствовал характерный запах, исходящий из салона. Это стало основанием для проведения углублённой проверки транспортного средства. На место был вызван следственно-оперативной группы. В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли запрещённые растения с наркотическими компонентами.Следствие выяснило обстоятельства получения запрещённого вещества. Мужчина заранее договорился с неустановленным лицом: тот должен был оставить наркосодержащие растения в незапертом автомобиле, припаркованном в условленном месте. Схема предполагала минимальный личный контакт между участниками сделки.В суде обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил, что использовал собственный автомобиль для совершения противоправных действий. Суд принял во внимание чистосердечное признание, раскаяние, отсутствие судимостей, а также положительные характеристики с места жительства и работы, и отнёс преступление к категории небольшой тяжести. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Вместе с тем, он лишился транспортного средства: «Toyota Land Cruiser 200» была признана орудием преступления и конфискована в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+