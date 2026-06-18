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Перевозивший «травку» тагильчанин лишился импортного внедорожника

18.55 Вторник, 23 июня 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 61-летнему жителю города. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении растений, содержащих наркотические вещества.

Инцидент произошёл в апреле 2026 года. В ходе рядовой проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину за рулём его личного автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Во время общения с водителем один из инспекторов почувствовал характерный запах, исходящий из салона. Это стало основанием для проведения углублённой проверки транспортного средства. На место был вызван следственно-оперативной группы. В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли запрещённые растения с наркотическими компонентами.

Следствие выяснило обстоятельства получения запрещённого вещества. Мужчина заранее договорился с неустановленным лицом: тот должен был оставить наркосодержащие растения в незапертом автомобиле, припаркованном в условленном месте. Схема предполагала минимальный личный контакт между участниками сделки.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил, что использовал собственный автомобиль для совершения противоправных действий. Суд принял во внимание чистосердечное признание, раскаяние, отсутствие судимостей, а также положительные характеристики с места жительства и работы, и отнёс преступление к категории небольшой тяжести. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Вместе с тем, он лишился транспортного средства: «Toyota Land Cruiser 200» была признана орудием преступления и конфискована в доход государства.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

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18:55 Перевозивший «травку» тагильчанин лишился импортного внедорожника
17:57 Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал нарушения почти на 200 территориях
16:22 Камышловская прокуратура через суд добилась капремонта теплосетей
16:01 Свердловские ЖК смогут получить знак доверия от пользователей Авито
15:59 В Тавде суд взыскал с подростка компенсацию за оскорбление родственницы
15:27 СМИ сообщают об ограничениях на продажу бензина в Екатеринбурге
15:11 Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Серове
13:46 16 человек «застряли» в шахтах после смерча в Кушве
12:18 Режевчанина оштрафовали из-за фиктивной прописки мигрантов
12:07 Технический университет УГМК открыл приёмную кампанию
11:59 МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
11:34 В Екатеринбурге заметили плавающее в Исети тело парня
10:39 Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве
10:10 Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
09:51 В Североуральске из-за санитарных нарушений на 90 суток закрыли кафе «Берлога»
09:41 В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа
21:39 В парке Маяковского появились «Летние штучки»
21:25 Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества
21:02 Авито Спецтехника и НАДДиПС проведут крупнейший форум отрасли в Москве
20:54 В дальние поездки россияне берут термос и булочки
20:16 За неделю на свет появился 651 новый житель Свердловской области
19:30 Идёт сбор средств на экспертизу по Пышминским озёркам
18:57 В рамках фестиваля «Одна шестая» впервые проведут конкурс анимационного дебюта
17:32 В Екатеринбурге ищут 12-летнего мальчика с зелёными глазами
17:20 Водители жалуются на дефицит бензина на свердловских АЗС
16:33 Подростка из Татарстана признали виновным в хищении у жительницы Ирбита 2,5 млн рублей
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