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Серовскому пациенту, убившему своего соседа по палате за громкий храп, спустя два года предъявили обвинение
Фото: Серовский районный суд
Как считает следствие, 10 июня 2024 года гражданин Тукмачев, находясь в палате Серовской городской больницы, причинил телесные повреждения своему соседу, который мешал ему спать своим храпом. В результате полученных травм потерпевший скончался.
В течении двух лет проводилась экспертиза — и вот она пришла к выводу, что причина смерти потерпевшего была от действий обвиняемого.
Тукмачёва задержали и предъявили ему обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий до 10 сентября 2026 года и отпустил из клетки после заседания, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
В течении двух лет проводилась экспертиза — и вот она пришла к выводу, что причина смерти потерпевшего была от действий обвиняемого.
Тукмачёва задержали и предъявили ему обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий до 10 сентября 2026 года и отпустил из клетки после заседания, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
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