За убийство почти 20 лет назад в Берёзовском будут судить челябинца





рассказали в прокуратуре. «Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинено колото-резаное ранение передней поверхности груди слева с повреждением левого желудочка сердца, с развитием острой массивной кровопотери»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Берёзовского утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего жителя села Клеопино Каслинского района Челябинской области, обвиняемого в убийстве почти 20 лет назад.В декабре 2006 года обвиняемый был в гостях у своего коллеги, с которым он распивал спиртное, а через несколько дней соседи почувствовали неприятный запах, который исходил из комнаты мужчины, и обнаружили его труп с ножевым ранением.Мужчине было предъявлено обвинение по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).Сообщается, что обвиняемый признал вину и сообщил, что смертельный удар нанёс во время драки. После этого, по его словам, он закрыл дверь в комнату потерпевшего на замок и выбросил ключ.Уголовное дело будет рассматривать Берёзовский городской суд. Мероприятие для возрастной категории 18+