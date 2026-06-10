Возрастное ограничение 18+
В Асбесте спасли 66-летнюю женщину после инсульта
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Асбесте врачи спасли 66-летнюю женщину, у которой случился инсульт. В больницу пациентку доставили в тяжёлом состоянии.
По словам мужа, у супруги внезапно ухудшилась речь. Через 15 минут он вызвал скорую, и женщину увезли в стационар, где ей вовремя провели тромболизис. Уже через несколько часов после введения препарата состояние пациентки значительно улучшилось.
Сейчас женщина уже может самостоятельно двигаться, говорить и заботиться о себе. В ближайшее время её планируют выписать. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам мужа, у супруги внезапно ухудшилась речь. Через 15 минут он вызвал скорую, и женщину увезли в стационар, где ей вовремя провели тромболизис. Уже через несколько часов после введения препарата состояние пациентки значительно улучшилось.
«Если в момент поступления у неё была нарушена речь, снижен уровень сознания, отмечались правосторонний паралич тела и асимметрия лица, то к утру следующего дня функции полностью восстановились»,
– рассказали в областном Минздраве.
Сейчас женщина уже может самостоятельно двигаться, говорить и заботиться о себе. В ближайшее время её планируют выписать. Мероприятие для возрастной категории 18+
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