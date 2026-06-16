Два с половиной миллиона получит мать погибшего в Нижнем Тагиле газовщика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района через суд защитила права семьи работника, погибшего на производстве. В итоге мать мужчины получит ощутимую компенсацию.Поводом для вмешательства надзорного ведомства стала трагическая гибель местного жителя во время исполнения трудовых обязанностей. В ходе проверки было установлено, что молодой человек работал газовщиком доменной печи в доменном цехе одного из комбинатов. В течение одной из рабочих смен на предприятии произошёл «хлопок» газовоздушной смеси, за которым последовало возгорание оборудования. В результате сотрудник получил тяжелейшие травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.Прокурорская проверка привела к выводу, что в действиях погибшего рабочего не было грубой неосторожности, и трагедия произошла не по вине погибшего, а вследствие иных производственных факторов. Для восстановления справедливости прокуратура подготовила и направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с комбината денежную компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего.Суд, рассмотрев доказательства и доводы прокуратуры, принял решение полностью удовлетворить заявленные требования. После вступления судебного решения в законную силу предприятие исполнило свои обязательства: комбинат перечислил матери погибшего работника 2 миллиона 500 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+