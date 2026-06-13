Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на полторы недели закроют улицу Бордюрную
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 24 июня по 3 июля будет закрыто движение по улице Бордюрной. Там будут прокладывать газопровод.
Как сообщается на официальном городском портале, движение ограничат на участке от дома № 10 на Бордюрной до дома № 45 на улице Трубачёва. Объезжать перекрытие предлагают по улицам Чистая – Варшавская – Ялунинская – Трубачёва.
Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте города. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщается на официальном городском портале, движение ограничат на участке от дома № 10 на Бордюрной до дома № 45 на улице Трубачёва. Объезжать перекрытие предлагают по улицам Чистая – Варшавская – Ялунинская – Трубачёва.
Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте города. Мероприятие для возрастной категории 18+
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