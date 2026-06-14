Возрастное ограничение 18+
Школу и два детских сада хотят построить в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Юго-Западном микрорайоне к 2030 году планируют возвести жилые кварталы со школой и двумя детскими садами.
Новое жильё, согласно утверждённым проектам, должно появиться в границах улиц Фурманова – Московской – Амундсена – Шаумяна, а также в границах Чкалова – переулка Воронежского – улиц Громова – Шаумяна – Чкалова – Обувщиков. Там, на участке 48,1 гектара, собираются возвести дома с общей площадью помещений порядка 290 тысяч квадратных метров.
Вместе с тем в планах два отдельно стоящих детских сада на 325 и 350 мест и школа на 1,5 тысячи мест. Автовладельцам обещают сделать парковку почти на 2 тысячи мест. Мероприятие для возрастной категории 18+
Новое жильё, согласно утверждённым проектам, должно появиться в границах улиц Фурманова – Московской – Амундсена – Шаумяна, а также в границах Чкалова – переулка Воронежского – улиц Громова – Шаумяна – Чкалова – Обувщиков. Там, на участке 48,1 гектара, собираются возвести дома с общей площадью помещений порядка 290 тысяч квадратных метров.
«На первых этажах жилых домов разместят коммерческие помещения – объекты бытового обслуживания, общественного питания и торговли»,
– рассказали в мэрии.
Вместе с тем в планах два отдельно стоящих детских сада на 325 и 350 мест и школа на 1,5 тысячи мест. Автовладельцам обещают сделать парковку почти на 2 тысячи мест. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию