Школу и два детских сада хотят построить в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга





рассказали в мэрии. «На первых этажах жилых домов разместят коммерческие помещения – объекты бытового обслуживания, общественного питания и торговли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в Юго-Западном микрорайоне к 2030 году планируют возвести жилые кварталы со школой и двумя детскими садами.Новое жильё, согласно утверждённым проектам, должно появиться в границах улиц Фурманова – Московской – Амундсена – Шаумяна, а также в границах Чкалова – переулка Воронежского – улиц Громова – Шаумяна – Чкалова – Обувщиков. Там, на участке 48,1 гектара, собираются возвести дома с общей площадью помещений порядка 290 тысяч квадратных метров.Вместе с тем в планах два отдельно стоящих детских сада на 325 и 350 мест и школа на 1,5 тысячи мест. Автовладельцам обещают сделать парковку почти на 2 тысячи мест. Мероприятие для возрастной категории 18+