Возрастное ограничение 18+

У четырёх автобусов временно изменятся маршруты в Екатеринбурге

14.15 Пятница, 19 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на один день из-за перекрытий поменяется схема движения автобусов № 44, № 56, № 65 и № 66, предупреждают в мэрии.

Ограничения будут действовать с 10.00 20 июня до 10.00 21 июня на следующих участках:
– на бульваре ЭКСПО, от Универсиады до 100-летия Уральского университета и от Выставочной до бульвара Новосинарский;
– на бульваре Новосинарский, от Варшавской до Универсиады;
– на улице Универсиады, от бульвара ЭКСПО до бульвара Новосинарский;
– на улице 100-летия Уральского университета, от бульвара Новосинарский до Олимпийской.

Так, автобус № 44 «Метро Ботаническая – микрорайон Компрессорный» не будет заезжать в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт.

Автобус № 56 «7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон» не будет заезжать на бульвар ЭКСПО и улицу Универсиады. Его направят по бульвару Новосинарскому.

Автобус № 65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» к остановке «станция Кольцово» будет ездить по Новосинарскому бульвару – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвару – далее по маршруту. В обратном направлении (к остановке «Железнодорожный вокзал») он проследует без изменений.

Автобус № 66 «Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» не будет заезжать в Новокольцовский. Его маршрут сократят до остановки «Птицефабрика».

Ограничения связаны с полумарафоном «Серые ночи», который впервые пройдёт в Екатеринбурге 20 июня.



Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Подростки толкнули сверстника под автобус в Екатеринбурге
18 июня 2026
В Екатеринбурге скрытые проверки выявили девять нарушений у водителей автобусов
16 июня 2026
После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга прокуратура массово проверяет перевозчиков
11 июня 2026
В Екатеринбурге планируют до конца июля установить более 60 новых остановок
13 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мэрия Екатеринбурга за 201 млн рублей рублей ищет подрядчика, готового обосновать необходимость продления метро

В документе значится продление первой линии в сторону Верхней Пышмы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:42 Авито и АВТОСТАТ назвали лучших автодилеров России по итогам 2026 года
14:41 Подростка из Екатеринбурга обвиняют в нападении на охранника в электричке
14:15 У четырёх автобусов временно изменятся маршруты в Екатеринбурге
13:43 Каждый второй зумер хочет открыть свой бизнес
13:42 Инспекторы ГУФСИН вернули домой женщину с потерей памяти в Нижнем Тагиле
12:42 В Екатеринбурге у дома на Таганской подожгли мотоцикл
12:32 Новостройки и вторичка в Екатеринбурге сближаются в цене
11:28 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
10:45 В Асбесте спасли 66-летнюю женщину после инсульта
10:14 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве в 2004 году
09:53 ДТП с возгоранием автомобиля произошло под Красноуфимском
22:11 Три попытки найти приватизатора на национализированный свердловский завод Малика Гайсина оказались безуспешными
21:21 Бывший хоккеист из Первоуральска предстанет перед судом за гибель зубного техника
20:29 Каждый десятый дошкольник на Урале плохо видит из-за гаджетов
20:06 Заказ еды на имя Гитлера обошёлся тагильскому студенту в пять суток ареста
19:38 С июля фуры в центре Екатеринбурга начнут штрафовать автоматически
19:27 По иску «Атомстройкомплекса» суд арестовал счета екатеринбургской «Клиники сердца»
19:18 Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге готовят вновь выставить на торги
19:05 Пышминские озерки получили шанс на спасение
18:39 «Сценарная лаборатория» Свердловской киностудии получила более двух сотен заявок
17:49 Авито Работа и ИРПО договорились вместе продвигать рабочие профессии
17:47 Фейк о создании подразделений для защиты от БПЛА рассылают в Свердловской области
17:32 Обвиняемым в убийстве предпринимателей в 90-х избрали меру пресечения в Екатеринбурге
16:41 Подростки распылили перцовый баллончик в екатеринбургском автобусе
16:33 Несовершеннолетних «гонщиков» задержали инспекторы ДПС в Верхней Салде
15:23 За неделю из Свердловской области выдворили 182 нелегала
Все новости Свердловской области
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
22:12 Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса
22:06 За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность
18:57 Жара может делать животных агрессивнее и буквально мешать им думать
Все новости России и мира
14:42 Авито и АВТОСТАТ назвали лучших автодилеров России по итогам 2026 года
14:41 Подростка из Екатеринбурга обвиняют в нападении на охранника в электричке
14:15 У четырёх автобусов временно изменятся маршруты в Екатеринбурге
13:43 Каждый второй зумер хочет открыть свой бизнес
13:42 Инспекторы ГУФСИН вернули домой женщину с потерей памяти в Нижнем Тагиле
12:42 В Екатеринбурге у дома на Таганской подожгли мотоцикл
12:32 Новостройки и вторичка в Екатеринбурге сближаются в цене
11:28 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
10:45 В Асбесте спасли 66-летнюю женщину после инсульта
10:14 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве в 2004 году
09:53 ДТП с возгоранием автомобиля произошло под Красноуфимском
22:11 Три попытки найти приватизатора на национализированный свердловский завод Малика Гайсина оказались безуспешными
21:21 Бывший хоккеист из Первоуральска предстанет перед судом за гибель зубного техника
20:29 Каждый десятый дошкольник на Урале плохо видит из-за гаджетов
20:06 Заказ еды на имя Гитлера обошёлся тагильскому студенту в пять суток ареста
19:38 С июля фуры в центре Екатеринбурга начнут штрафовать автоматически
19:27 По иску «Атомстройкомплекса» суд арестовал счета екатеринбургской «Клиники сердца»
19:18 Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге готовят вновь выставить на торги
19:05 Пышминские озерки получили шанс на спасение
18:39 «Сценарная лаборатория» Свердловской киностудии получила более двух сотен заявок
17:49 Авито Работа и ИРПО договорились вместе продвигать рабочие профессии
17:47 Фейк о создании подразделений для защиты от БПЛА рассылают в Свердловской области
17:32 Обвиняемым в убийстве предпринимателей в 90-х избрали меру пресечения в Екатеринбурге
16:41 Подростки распылили перцовый баллончик в екатеринбургском автобусе
16:33 Несовершеннолетних «гонщиков» задержали инспекторы ДПС в Верхней Салде
15:23 За неделю из Свердловской области выдворили 182 нелегала
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK