Возрастное ограничение 18+
У четырёх автобусов временно изменятся маршруты в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на один день из-за перекрытий поменяется схема движения автобусов № 44, № 56, № 65 и № 66, предупреждают в мэрии.
Ограничения будут действовать с 10.00 20 июня до 10.00 21 июня на следующих участках:
– на бульваре ЭКСПО, от Универсиады до 100-летия Уральского университета и от Выставочной до бульвара Новосинарский;
– на бульваре Новосинарский, от Варшавской до Универсиады;
– на улице Универсиады, от бульвара ЭКСПО до бульвара Новосинарский;
– на улице 100-летия Уральского университета, от бульвара Новосинарский до Олимпийской.
Так, автобус № 44 «Метро Ботаническая – микрорайон Компрессорный» не будет заезжать в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт.
Автобус № 56 «7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон» не будет заезжать на бульвар ЭКСПО и улицу Универсиады. Его направят по бульвару Новосинарскому.
Автобус № 65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» к остановке «станция Кольцово» будет ездить по Новосинарскому бульвару – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвару – далее по маршруту. В обратном направлении (к остановке «Железнодорожный вокзал») он проследует без изменений.
Автобус № 66 «Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» не будет заезжать в Новокольцовский. Его маршрут сократят до остановки «Птицефабрика».
Ограничения связаны с полумарафоном «Серые ночи», который впервые пройдёт в Екатеринбурге 20 июня.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Ограничения будут действовать с 10.00 20 июня до 10.00 21 июня на следующих участках:
– на бульваре ЭКСПО, от Универсиады до 100-летия Уральского университета и от Выставочной до бульвара Новосинарский;
– на бульваре Новосинарский, от Варшавской до Универсиады;
– на улице Универсиады, от бульвара ЭКСПО до бульвара Новосинарский;
– на улице 100-летия Уральского университета, от бульвара Новосинарский до Олимпийской.
Так, автобус № 44 «Метро Ботаническая – микрорайон Компрессорный» не будет заезжать в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт.
Автобус № 56 «7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон» не будет заезжать на бульвар ЭКСПО и улицу Универсиады. Его направят по бульвару Новосинарскому.
Автобус № 65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» к остановке «станция Кольцово» будет ездить по Новосинарскому бульвару – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвару – далее по маршруту. В обратном направлении (к остановке «Железнодорожный вокзал») он проследует без изменений.
Автобус № 66 «Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово» не будет заезжать в Новокольцовский. Его маршрут сократят до остановки «Птицефабрика».
Ограничения связаны с полумарафоном «Серые ночи», который впервые пройдёт в Екатеринбурге 20 июня.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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